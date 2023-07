Momento inaspettato per Ciao Darwin, con un protagonista della nuova edizione che è rimasto vittima di un incidente. A riferirlo è stato lo stesso malcapitato nel corso di un’intervista, rilasciata pochi giorni fa. Nessuno lo aveva finora saputo, infatti non c’erano stati commenti ufficiali da parte di Paolo Bonolis o comunque della produzione, ma adesso abbiamo scoperto tutto grazie alle parole di colui che ha avuto problemi fisici.

Il suo racconto è stato molto completo e ha lasciato senza parole il pubblico. A Ciao Darwin c’è quindi stato questo incidente improvviso, che ha costretto la persona in questione a recarsi anche in ospedale. Ecco le sue prime parole a Il Giornale di Seregno: “Mi hanno chiamato per registrare una puntata in cui erano presenti degli ex concorrenti. Per cui sono partito mercoledì mattina in treno per Roma. La sera era in programma la registrazione nel Genodrome, mentre giovedì pomeriggio quella della puntata”.

Ciao Darwin, incidente per un protagonista: “Finito in ospedale”

E purtroppo l’avventura a Ciao Darwin di questa persona nota si è chiusa subito a causa di questo incidente, che gli ha provocato la rottura di due costole: “Nel tentativo di raggiungere la corda per aggrapparmi e salire la parete, sono caduto per via dell’acqua saponata che faceva da ostacolo durante la salita. Sono caduto due volte e alla fine non ce l’ho fatta a rialzarmi e ho rinunciato a salire. Dopo la prova ci hanno accompagnato negli spogliatoi per ripulirci, ma ho iniziato a sentire un dolore fortissimo. A quel punto i medici presenti mi hanno visitato suggerendomi di andare al pronto soccorso“.

Ad essersi infortunato è stato il 42enne Moreno Folli, che è entrato anche in politica grazie ad una candidatura a Carate Brianza e Cesano Maderno, in Monza e Brianza, alle scorse elezioni amministrative. Lui ha aggiunto a Il Giornale di Seregno: “Ho dovuto attendere tre ore sulla barella prima di una visita. Dopodiché sono stato dimesso alle 3 di notte: ho rimediato due costole rotte. Poi mi hanno riaccompagnato in albergo. Mi hanno detto che non sarebbe stato conveniente proseguire, è vero che per la maggior parte del tempo sarei stato seduto, ma se avessi accusato dolore o anche solo fossi caduto nuovamente sarebbe stato un problema. Ho avuto una prognosi di 20 giorni“.

Folli era stato a Ciao Darwin anche nel 2015 nella settima edizione. E comunque ha anche confermato che non adirà le vie legali contro il programma Mediaset: “Ma no, nessuna denuncia, sono solo due costole rotte e basterà riposare un po’”. Vedremo se la trasmissione commenterà l’accaduto. Al Genodrome ebbe un grave incidente anche Gabriele Marchetti, rimasto paralizzato a causa della caduta dai rulli.