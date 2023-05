Per Sophie Codegoni Celine Blue è la prima figlia, per il compagno Alessandro Basciano invece è la seconda. C’è anche il piccolo Niccolò, il primogenito che l’ex UeD ed ex GF Vip ha avuto dall’ex compagna Clementina Deriu nel 2016. Il bimbo è sempre stato molto presente nella vita dei cosiddetti Basciagoni e sarebbe stato anche molto felice per l’arrivo per la sorellina, cui ha fatto visita in ospedale poche ore dopo la nascita. “È super felice e premuroso – ha spiegato il neo papà papà bis a Casa Chi – Lui ci tiene molto”.

Ma per lui essere diventato padre di una bambina ha portato emozioni completamente diverse rispetto a quelle provate alla nascita del maschietto: “Essere papà di un maschietto cambia totalmente perché ora mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco. È una sensazione completamente diversa. Sono entrambe emozioni belle, ma sono diverse”, ha aggiunto il compagno e anche futuro marito di Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano, il regalo a Sophie Codegoni per la nascita di Celine Blue

Ricordiamo che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, entrambi noti al pubblico di UeD, si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip 6 e hanno subito fatto sul serio una volta usciti dal reality. E infatti a settembre scorso è arrivata la proposta di matrimonio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e poco dopo la notizia della gravidanza.

Le nozze arriveranno a breve e parlando, appunto, di matrimonio, sempre a Casa Chi Sophie Codegoni scherza dicendo di voler aspettare per ricevere un’altra sorpresa. Ammette che avrebbe voluto ricevere da Alessandro Basciano un bel Trilogy, l’anello con tre brillanti ma no, non è arrivato un gioiello.

Ai microfoni di Casa Chi Alessandro Basciano rivela che per la nascita della loro Celine Blue ha pensato e fatto tutt’altro regalo alla sua compagna. L’ex vippone di Alfonso Signorini racconta di averle fatto un pensierino, tenendo conto che è un’amante delle borse. Dunque sembra che la neo mamma abbia ricevuto in dono una bella borsa da parte sua.