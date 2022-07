Alessandra Mastronardi, prima foto col nuovo fidanzato. Un momento attesissimo e che finalmente ha trovato compimento, infatti l’attrice ha ufficializzato la sua nuova relazione sentimentale con una storia pubblicata sul social network Instagram. Si era vociferato di una sua nuova liaison amorosa già nelle scorse settimane, visto che dopo l’addio clamoroso all’ex Ross McCall quando erano ad un passo dal matrimonio, era già stata paparazzata dagli attentissimi occhi del settimanale Diva e Donna.

Alessandra Mastronardi, prima foto del suo nuovo fidanzato e stavolta non sono stati i paparazzi a ‘rubarla’. Ha deciso di non rimanere riservata per sempre e quindi ha mostrato ai suoi follower la sua nuova dolce metà. Nello scatto i due appaiono estremamente sorridenti, a testimonianza del fatto che lei ha davvero svoltato in positivo. La tristezza dell’addio all’ex partner è stata definitivamente messa alle spalle e ora è tempo di godersi questa estate insieme alla sua nuova anima gemella.





Alessandra Mastronardi, prima foto col nuovo fidanzato Gianpaolo

Alessandra Mastronardi, prima foto col nuovo fidanzato. E sappiamo qual è il suo nome, ovvero Gianpaolo. Quindi, sono state confermate le indiscrezioni legate al recente passato, quando era stata fotografata a sorpresa. Per tanto tempo non si è saputo nulla in maniera ufficiale, ma ora è stata lei stessa, senza tra l’altro usare nessun tipo di didascalia, a confermare le voci. Il suo cuore è nuovamente occupato e probabilmente lo sarà a lungo, almeno stando alle sensazioni che si hanno vedendoli insieme.

Alessandra Mastronardi è quindi legata a Gianpaolo, un uomo dai capelli ricci e castani e che usa un outfit davvero invidiato da molti. Di lui si è venuto a sapere che lavora come dentista a Roma, inoltre il Corriere della Sera ha fornito pure altri particolari. Il primo incontro tra i due, poi diventati fidanzati, sarebbe avvenuto grazie all’aiuto di alcuni amici in comune. Da lì in poi non si sarebbero più lasciati fino ad arrivare all’apice di ora, con la pubblicazione della prima immagine in assoluto di coppia.

Alessandra Mastronardi, classe 1986, è famosa per il suo ruolo di Eva nella serie televisiva di successi I Cesaroni e anche per l’interpretazione di Alice ne L’allieva. Due anni fa è stata in grado di conquistare il premio Vigliaturo al Magna Graecia Film Festival grazie proprio a L’allieva. Il suo ultimo film cinematografico è Con chi viaggi, mentre in tv protagonista con La donna per me del regista Marco Martani.

