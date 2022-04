Dopo mesi di nuovi silenzi, l’attrice Alessandra Mastronardi ha deciso di parlare e di rivelare anche qualcosa in più sugli aspetti più strettamente privati. Come ricorderete, era praticamente ad un passo dal matrimonio con il collega Ross McCall, infatti i suoi fan aspettavano solamente l’annuncio riguardante la data delle nozze. Poi l’incredibile ribaltone e la rottura definitiva che ha lasciato tutti di stucco. E ora si è finalmente scoperto cosa è successo tra gli ormai ex fidanzati.

A gennaio scorso Alessandra Mastronardi aveva replicato alle voci su un possibile tradimento: “Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna…Beh, meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità”. Quindi, lei ha rivelato di non aver mai tradito l’ormai ex fidanzato e quindi i fatti venuti fuori sarebbero stati totalmente falsi. Adesso si è nuovamente soffermata su questo e sulla sua decisione di lasciare l’Italia.





L’attrice Alessandra Mastronardi, lanciata grazie alla serie ‘I Cesaroni’, non si trova nella nostra nazione ma ha preso la decisione di continuare a vivere nella capitale inglese Londra, anche se la relazione sentimentale con il britannico McCall si è chiusa anzitempo: “Avevo bisogno di cambiare aria, di crescere e di alzare l’asticella – ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’ -. L’ho deciso sette anni fa e ho vissuto lo choc del pre e dopo Brexit, il carovita, i supermercati mezzi vuoti e gli amici che andavano via”.

Ma Alessandra Mastronardi ha confermato al ‘Corriere della Sera’ di non aver certamente dimenticato il Belpaese: “L’Italia la ami molto di più, metti a fuoco le cose belle, la luce di Roma, i colori caldi che vanno dall’arancio al seppia. Diventa una città all’improvviso romantica. Quando torno mi vengono addosso i difetti e soprattutto l’abbandono”. Ma le dichiarazioni più attese le ha fatte quando si è concentrata sull’addio a Ross McCall, che non è diventato suo marito per un soffio.

Parlando della rottura con Ross, Alessandra Mastronardi ha innanzitutto ufficializzato tutto e aggiunto: “Ci siamo lasciati, è durata quattro anni. Sono una da storie lunghe, purtroppo non è andata. Ora mi guardo intorno e respiro la primavera”. Quindi, sarebbe ancora single e chissà se molto presto riuscirà nuovamente a trovare l’amore per mettersi alle spalle questa cocente delusione.

