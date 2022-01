Momento decisamente no per l’attrice Alessandra Mastronardi. Nei giorni scorsi è stata annunciata da diversi siti attendibili la fine della relazione sentimentale tra lei e Ross McCall. C’è chi aveva ipotizzato che i due fossero pronti a unirsi in matrimonio entro l’estate del 2022, poi però qualcosa sarebbe andato storto e avrebbero deciso di troncare il rapporto. Dopo tante voci e indiscrezioni, è stata la diretta interessata a rompere il silenzio e a raccontare tutta la verità sulla sua vicenda.

Nonostante fosse stata sempre riservata, erano comunque usciti fuori rumor sul suo privato. Un’indiscrezione arrivata a ‘Diva e Donna’ ha sostenuto che Alessandra Mastronardi sarebbe tornata single. E quindi il matrimonio con l’attore scozzese Ross McCall sarebbe stato annullato. Alessandra Mastronardi e RossMcCall sono sempre stati una coppia molto affiatata e per questo motivo l’annullamento delle nozze è come un fulmine a ciel sereno. Ma vediamo adesso cosa ha riferito la donna.

Innanzitutto Alessandra Mastronardi ha respinto con forza il fatto che Ross le abbia fatto una proposta di matrimonio. Ha quindi smentito categoricamente le ricostruzioni di stampa, anche se sul social network Instagram ha confermato ormai di essersi lasciata. Ha voluto condividere un articolo di giornale nel quale si faceva riferimento a quanto successo, ma l’attrice non ha assolutamente confermato quelle voci, anzi. Parole che sperano possano mettere un punto definitivo sulla questione.





Alessandra Mastronardi, dopo aver eliminato nei giorni scorsi anche tutte le foto che la ritraevano con McCall, ha pubblicato questo messaggio social di polemica: “Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna…Beh, meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità”. Quindi, lei ha rivelato di non aver mai tradito l’ormai ex fidanzato e quindi i fatti venuti fuori in queste ore sarebbero totalmente falsi.

E infine Alessandra Mastronardi ha aggiunto: “Fortunata che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di di dramma romanzesco, anche perché a quello ci pensano i giornali di gossip a quanto pare… Ma chi ha messo in giro la voce che mi arrivò la proposta di matrimonio il giorno del mio compleanno?”, ha chiesto con ironia.