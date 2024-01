Alessandra Celentano e l’amore, fuori la verità. La professoressa di Amici è conosciuta come la più severa della scuola più gettonata d’Italia e sono in molti a domandarsi ancora il motivo per cui nella sua vita, ad oggi, non sembra esserci spazio per un nuovo amore. A spiegare la situazione ci ha pensato la diretta interessata, che è stata di recente ospite nello studio televisivo di Verissimo.

Alessandra Celentano è ancora single, perché? La domanda accompagna da tempo i fan della professoressa di Amici che proprio di recente è tornata sulla questione amorosa rispondendo alle domande di Silvia Toffanin davanti alle telecamere di Verissimo in compagnia di Rosita.

Leggi anche: “È fuori”. Amici 23, Alessandra Celentano lascia dopo 20 anni: chi prende il suo posto





Alessandra Celentano è ancora single. Il motivo della decisione rivelato davanti alle telecamere di Verissimo

Negli ultimi giorni è stata messa in circolo la voce che la professoressa possa prendere la decisione di abbandonare definitivamente il talent show. A tal proposito scrive Il Messaggero: “La sostituta di Alessandra è già sotto gli occhi di tutti: Elena, che nel 2009 ha partecipato al talent e che poi ha lavorato nella Parsons Dance Company e nel corpo di ballo del Broadway Dance Center di New York, è uno dei volti più amati”.

Ma per tornare alla questione aperta, quella amorosa, nello studio televisivo di Silvia Toffanin, Alessandra Celentano avrebbe rivelato a tutti di essere single per scelta: “Ho chiuso bottega da 14 anni, ma non c’entra la menopausa”, ha rivelato senza troppi giri di parole per poi aggiungere: “Non penso che l’amore arriverà di nuovo perché è tanti anni che sono da sola e sto bene così“.

Una grande passione resta e resterà sempre viva nel cuore della Celentano ed è quella per la danza. Al di là delle questioni amorose, la chiacchierata in studio con Silvia Toffanin ha dato modo alla docente di danza di parlare anche di momenti complicati, che l’hanno messa faccia a faccia con la malattia e la scomparsa di persone a lei molto care: “Sono cose che ti cambiano, ho passato un periodo brutto che ha conciso con la separazione e vedevo il bicchiere mezzo vuoto ora lo vedo mezzo pieno”.