Alessandra Celentano è la storia di Amici. Eppure, dopo 20 anni, il sodalizio potrebbe rompersi per sempre. Tutto è nato dopo le critiche che la maestra, famosa per i suoi metodi severi, ha rivolto a Nicholas subito dopo la sua esibizione. Esibizione che invece era stata difesa da Elena D’Amario, ballerina professionista del corpo di ballo: “Quello che sta dicendo la maestra Celentano – riporta Nuovo Tv – non è conforme alla realtà. Lei ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e anche nei confronti del lavoro degli altri”.

D’Amario non si era fermata ed aveva preso a criticare i modi della professoressa: “Lei innesca la tecnica trattore, passa sopra agli altri per non farli parlare”. La risposta di Alessandra non si è fatta attendere: “Mi dispiace se ti senti ferita, ma questo è quello che penso. Tu asserisci cose che non stanno né in cielo né in terra. E comunque non mi interessa discutere con te, non siamo nemmeno colleghe, tu fai un altro mestiere”.





Amici 23, Alessandra Celentano lascia dopo 20 anni

Nella polemica si sono intromesse sia Lorella Cuccarini che Rossella Brescia. Il botta e risposta è continuato con la D’Amario che ha messo a tacere la Celentano: “Chi tanto sa, tace; chi sa, parla pochino; chi sa pochino, tanto parla; chi nulla sa, vuole insegnare; chi tutto sa, insegna”. A prendere le difese della ballerina naturalmente anche Lorella Cuccarini (ma anche Rossella Brescia), che con la Celentano non è mai riuscita a trovare un punto di accordo.

Le continue punture della Celentano, le freddure e la sempre maggior insofferenza di una parte del pubblico e dei ragazzi starebbe spingendo ad un ripensamento. E dopo vent’anni di collaborazione, secondo il settimanale televisivo, ora potrebbe decidere di cambiare. Lo ha fatto con Uomini e donne, può farlo con Amici. Cercare un’altra maestra non sarebbe difficile.

Scrive il Messaggero come: “La sostituta di Alessandra è già sotto gli occhi di tutti: Elena, che nel 2009 ha partecipato al talent e che poi ha lavorato nella Parsons Dance Company e nel corpo di ballo del Broadway Dance Center di New York, è uno dei volti più amati”. Ora non resta che attendere.