Alessandra Amoroso, nulla sfugge. La cantante salentina ex Amici di Maria De Filippi è seguitissima dai fan e non solo ai concerti. Su Instagram ci sono quasi 4 milioni di persone a osannarla sotto ogni post. E a chiedersi se va tutto bene dopo le ultime Storie Instagram che ha pubblicato. Storie che hanno tutto il sapore di frecciatine molto eloquenti e che sono bastate a sganciare la bomba di gossip: è in crisi o si è già lasciata con il nuovo fidanzato.

Ma bisogna fare un passo indietro. Due mesi fa circa la cantante è stata paparazzata con il compagno. Si chiama Valerio Pastore, ha 28 anni e di professione tecnico del suono. È di origini campane, più precisamente di Olévano sul Tusciano, una cittadina della provincia di Salerno dove la stessa Alessandra Amoroso è stata avvistata in un supermercato insieme a lui dagli abitanti del posto che avrebbe salutato con molta gentilezza (le foto qui sotto sono del settimanale Chi, ndr).

Leggi anche: “Eccola col nuovo fidanzato”. Alessandra Amoroso beccata al supermercato: è lui





Alessandra Amoroso, “è crisi col fidanzato”: foto

Probabile che si siano conosciuti sul lavoro. Dal profilo Instagram di lui si capisce che ha collaborato in numerosi concerti. Vero è che ad oggi nessuno dei due ha ancora condiviso la classica foto di coppia che ufficializza la relazione, ma quella potrebbe essere una scelta personale. Gli scatti rubati lasciavano poco spazio ai dubbi.

Ora però gli indizi della crisi che arrivano, appunto, dai social. “Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza” si legge nella pagina del calendario filosofico di oggi, lunedì 24 luglio, citando un famoso aforisma di Oscar Wilde che, a quanto pare, rispecchia il suo stato d’animo.

Poi un’altra frase ma di Gio Evan: “Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze ma io che ho affidato l’interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare – si legge nella Storia postata da Alessandra Amoroso – Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi ma io che frequento troppo gli incubi degli altri”. Da qui le teorie della crisi col fidanzato.