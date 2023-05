Le voci hanno trovato conferma: Alessandra Amoroso ha davvero un nuovo fidanzato e lui non ha adesso solamente un nome e un cognome ufficiali, ma anche un volto. Infatti, la coppia è stata beccata all’interno di un supermercato mentre erano intenti a fare la spesa come ogni comune mortale. Non si sono celati, anche quando hanno notato i paparazzi, quindi non hanno alcuna intenzione di vivere l’amore in maniera nascosta. E ora tutti i fan della cantante le staranno augurando il meglio.

Ebbene sì, Alessandra Amoroso ha trovato finalmente un nuovo fidanzato e il loro stato d’animo era meraviglioso. Se n’era parlato già qualche settimana fa, ma non erano state mostrate delle immagini che potessero dare la certezza di questa liaison amorosa. Ora non ci sono però più dubbi e l’artista originaria della Puglia è uscita definitivamente allo scoperto. Lui è più giovane di Alessandra e si sa anche che lavoro svolge.

Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato: le foto

Alessandra Amoroso è al settimo cielo, al fianco del suo nuovo fidanzato, come si è potuto evincere dalle immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi. Oltre ad essere fotografati nei corridoi del supermercato, mentre ridevano e si abbracciavano, sono stati beccati anche all’esterno dell’attività commerciale. Qui sono entrati all’interno di un’automobile e proprio la cantante salentina ha iniziato a guidarla, quindi sono andati via.

Amoroso, che ha 36 anni, è legata sentimentalmente ad un giovane di 28 anni. Lui si chiama Valerio Pastore e lavora come tecnico del suono, dunque è stato conosciuto sicuramente grazie sempre alla musica. I due erano nella capitale Roma e la loro unione è sembrata indissolubile. Mistero su quando sia cominciata questa relazione col ragazzo, che sarebbe nato in un comune in provincia di Salerno, ovvero Eboli. Si aspettano loro dichiarazioni ufficiali per sapere qualcosa in più su questa love story.

E nelle scorse ore la collega Emma ha preso le difese di Alessandra Amoroso per quanto concerne il bullismo: “Per non aver fatto una foto con una fan si è presa una tempesta di insulti e ora sta vivendo un momento buio della sua vita. Non è giusto. Quando le persone si mettono di impegno creano dei disagi enormi”.