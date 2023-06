Alena Seredova, il grande momento è arrivato. Le luci si riaccendono sulla famiglia intera e anche questa volta per un evento più che lieto. Dopo il battesimo della piccola Vivienne, arriva un altro splendido momento da vivere tutti insieme e con la gioia nel cuore. La cerimonia per la piccola di casa è avvenuta tra pochi intimi, oltre mamma, papà e i fratellini David Lee Buffon e Louis Thomas, anche la nonna Daniela Remmer. Ma a distanza di qualche mese dal battesimo, mamma e papà sono pronti per reimmergersi in un’atmosfera da sogno.

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposano. Un amore lungo 9 anni che oggi va incontro alla promessa tanto attesa: “Pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva”, ha affermato di recente Alena nel corso di un’intervista per Chi. E invece, ecco che Alena è pronta per indossare l’abito più significativo nella vita di una donna, quello nuziale.

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposano: la notizia è ormai ufficiale

Come molti già sapranno, la proposta di matrimonio è arrivata lo scorso mese di agosto: la coppia ha atteso alcuni mesi prima di coronare un sogno. Ed esattamente come è accaduto per il battesimo della piccola Vivienne, anche questa volta la coppia ha preso la decisione di condividere il momento solo al cospetto di pochi intimi: “Negli ultimi anni ho sempre soprese nuove. È iniziato tutto due anni fa con l’arrivo della piccola Vivy, poi la proposta del matrimonio che non mi aspettavo proprio”, aveva detto Alena davanti alle telecamere di Verissimo.

Un annuncio proferito con occhi colmi di emozione nello studio televisivo della Toffanin: “Stiamo provando a capire come organizzare le nozze, vogliamo solo divertirci”. Le nozze non si terranno dunque a Praga, città d’origine di Alena: “Non potendo sposarmi in chiesa, sono andata in cerca di natura e bellezza in Italia: qui vivo da anni, ormai con la doppia cittadinanza”.

Per Alena la gioia non si contiene. La stessa che ha rivelato nel momento della proposta: “Eravamo a una ripromessa di matrimonio di nostri amici e non trovavo il telefono perciò ho iniziato a cercarlo, quando sono uscita dal bagno di corsa, Ale era in ginocchio e io gli ho detto ‘Ma cosa ci fai a terra che ti stropicci l’abito’. Lui con la scatolina in mano nonostante io gli dicessi di sbrigarsi perché altrimenti facevamo tardi mi ha detto di guardare il tavolino e lì ho capito”, ha raccontato a Verissimo la futura sposina Alena. Conto alla rovescia e cascata di cuori e felicitazioni da parte dei fan letteralmente impazziti di gioia.