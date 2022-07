Alena Seredova e Alessandro Nasi, una grossa novità è in serbo e nonostante il tutto sia stato tenuto in gran segreto, ora c’è chi è riuscito a captare qualche informazione fondamentale. La vita della showgirl è pronta a ricevere una nuova scossa e svolta positiva, quindi i fan sono in fibrillazione perché hanno tanta voglia di assistere a questo evento attesissimo e inaspettato fino a poche ore prima delle indiscrezioni, circolate a sorpresa. Un vero e proprio colpo di scena, praticamente quasi ufficiale.

Alena Seredova e Alessandro Nasi, la coppia ha preso una decisione importante. Lei invece, solamente qualche settimana fa, si è mostrata in bikini e senza filtri ed è stata definita una bellezza statuaria dai suoi fan. La sua bellezza l’ha portata sin da giovanissima età a posare per importanti fotografi e realizzare meravigliosi calendari per Max e Playboy. Il tempo non è riuscito a scalfire il suo splendore, anzi, Alena col passare degli anni acquista sempre maggior fascino.





Alena Seredova e Alessandro Nasi, matrimonio in vista

Alena Seredova e Alessandro Nasi, notizia bellissima e che coinvolge in un certo senso anche la figlia Vivienne Charlotte, che è venuta alla luce due anni fa. La voce riguardante la coppia vip è stata diffusa dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. La showgirl e il manager si sono fidanzati nel 2015, dopo la rottura di lei con Gigi Buffon. Da quel momento in poi il loro amore non ha conosciuto ostacoli e quindi ora sarebbe stata fatta una scelta ben precisa per il loro futuro personale.

Dunque, il settimanale Nuovo ha fatto sapere che Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposeranno a breve. Le nozze dovrebbero avere luogo nel giorno in cui la loro figlia Vivienne Charlotte riceverà il sacramento del battesimo, rinviato a causa della pandemia da coronavirus. Non c’è ancora un giorno stabilito per questa doppia ricorrenza, ma i primi rumor parlano della prossima stagione autunnale. I due partner non potranno comunque convolare a nozze in chiesa e si resta in attesa di altri dettagli sui loro fiori d’arancio.

Alena Seredova è stata insieme a Gigi Buffon dal 2005 al 2014 e nel 2011 è stato celebrato il loro matrimonio. Con lui ha avuto due figli, poi con Alessandro Nasi è stata concepita la piccola Vivienne Charlotte, nata nel 2020. E adesso manca un altro tassello nella sua vita con l’imprenditore piemontese, ovvero le nozze che dovrebbero essere realtà a stretto giro di posta.

