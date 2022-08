Alena Seredova e Alessandro Nasi sposi, nei mesi scorsi a lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Nuovo, ora arriva la conferma. Per dare la notizia ai suoi fan l’ex moglie di Gigi Buffon ha scelto un modo quanto meno atipico, ripostando un articolo in cui si annunciano le nozze. “Ci sarà un matrimonio. Alena Seredova ha detto di sì a un miliardario italiano, con il quale ha avuto una figlia, Vivienne”, si legge nel pezzo giornalistico ‘sponsorizzato’ dall’ex moglie di Gianluigi Buffon. Insomma, questo matrimonio, stavolta, “s’ha da fare”.



Naturalmente, quello che la stampa ceca chiama ‘il miliardario italiano’ altri non è che Alessandro Nasi l’uomo che è stato in grado di restituire il sorriso ad Alena, che è uscita a pezzi dal precedente matrimonio con Buffon. La relazione è andata in frantumi quando lei ha scoperto che il marito la tradiva con la giornalista Ilaria D’Amico. Oggi la Seredova ha recuperato serenità ed ora è pronta a dire il secondo “sì” della sua vita.





Alena Seredova e Alessandro Nasi sposi, nozze forse già in autunno



Alena e Alessandro La si sono fidanzati nel 2015, dopo la rottura di lei con Gigi Buffon. Da quel momento in poi il loro amore non ha conosciuto ostacoli e quindi ora sarebbe stata fatta una scelta ben precisa per il loro futuro personale. Alena Seredova è stata insieme a Gigi Buffon dal 2005 al 2014 e nel 2011 è stato celebrato il loro matrimonio. (Leggi anche La Nasa: “Tra 20 anni incontreremo gli alieni”)



Con lui ha avuto due figli, poi con Alessandro Nasi è stata concepita la piccola Vivienne Charlotte, nata nel 2020. Vivienne che potrebbe ricevere il battesimo insieme alle nozze della mamma. Nonostante abbia già compiuto 2 anni la figlia di Alena Seredova non ha ancora ricevuto il sacramento. A spiegare i motivi del ritardo era stata lei.



“Devo ammetterlo ma no, non l’ho ancora battezzata – le parole della modella – Volevamo ma con il Covid era sempre faticoso, poi non potevano venire i miei genitori (vivono a Praga, ndr). C’era sempre qualcosa… Abbiamo deciso che in autunno lo faremo”. E adesso manca un altro tassello nella sua vita con l’imprenditore piemontese, ovvero le nozze che dovrebbero essere realtà a stretto giro di posta.

