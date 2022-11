Alena Seredova e Alessandro Nasi in festa. Su Instagram le ultime Storie sono tutte dedicate alla figlia Vivienne e al suo battesimo. Una cerimonia intima e raccolta, con solo i familiari più stretti in chiesa. C’erano la nonna Daniela Remmer e anche David Lee Buffon e Louis Thomas, i figli che la modella ha avuto dall’ex marito Gigi Buffon.

La piccola, che è nata a maggio 2020, e anche la sua splendida mamma in bianco. Vivienne era un amore con l’abitino di tulle e sopra un cappotto di montone, Alena invece ha scelto un tailleur per il battesimo della sua bambina, sotto un paio di friulane e capelli sciolti.

Alena Seredova, il battesimo della figlia Vivienne

Subito dopo la cerimonia, che come detto è stata riservata a pochi intimi, la festa in casa. Sempre all’insegna della semplicità e della sobrietà. Alena Seredova ha mostrato tra le Storie qualche immagine del ‘party’, con la protagonista della giornata che saltella e balla nel salone. Infine, per cena, sono arrivati gli amici più cari della coppia.

Ora, dopo il battesimo della piccola Vivienne, sono tutti in attesa delle nozze. Alena Seredova e Alessandro Nasi stanno insieme da 7 anni, si sono incontrati poco dopo che lei era uscita dalla fine della storia con Gigi Buffon: “Pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva”, aveva raccontato lei al settimanale Chi.

E invece hanno messo su famiglia. Poi ad agosto scorso è arrivata la proposta di matrimonio e il sì arriverà nel 2023. La modella sogna una cerimonia intima e riservata, con poche persone come avvenuto al battesimo della figlia, ma è pronta ad accontentare il suo amore e futuro marito che invece spera in una festa in grande.