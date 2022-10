Alena Seredova, l’annuncio in diretta tv. Una puntata densa di colp di scena e popolata da ospiti d’eccezione quella di Verissimo. Tra questi nel salotto televisivo, Silvia Toffanin ha accolto proprio la showgirl ed ex moglie di Gigi Buffon, Alena Seredova, che in diretta tv ha voluto comunicare cosa sta accadendo nella sua vita.

L’annuncio di Alena Seredova a Verissimo profuma di fiori d’arancio. Dopo la difficile rottura da Gigi Buffon, Alena Seredova ha ritrovato la felicità sentimentale al fianco di Alessandro Nasi, e come molti sanno è diventata mamma un’altra volta di Vivienne Charlotte, venuta al mondo circa due anni fa.

L’annuncio di Alena Seredova a Verissimo: arriva la proposta di matrimonio

E come sempre il salotto televisivo di Verissimo concede agli ospiti di poter aprirsi al pubblico svelando qualcosa in più sulla propria vita: “Negli ultimi anni ho sempre soprese nuove. È iniziato tutto due anni fa con l’arrivo della piccola Vivy, poi la proposta del matrimonio che non mi aspettavo proprio”, rivela Alena Seredova. (Alena Seredova, ecco com’è senza trucco. E anche ‘il resto’ cattura gli occhi).

Alesa Seredova annuncia così di aver ricevuto la proposta di matrimonio: “Stiamo provando a capire come organizzare le nozze, vogliamo solo divertirci. devo trovare qualcosa che non mi renda ridicola. Non sarà a Praga ma probabilmente in italia, al Sud”, rivela ancora ai microfoni del programma televisivo durante la chiacchierata con Silvia Toffanin piacevolmente colpita dalla splendida notizia.

Poi il racconto nel dettaglio del momento in cui Alessandro Nasi si è inginocchiato per chiedere in sposa Alena: “Eravamo a una ripromessa di matrimonio di nostri amici e non trovavo il telefono perciò ho iniziato a cercarlo, quando sono uscita dal bagno di corsa, Ale era in ginocchio e io gli ho detto ‘Ma cosa ci fai a terra che ti stropicci l’abito’. Lui con la scatolina in mano nonostante io gli dicessi di sbrigarsi perché altrimenti facevamo tardi mi ha detto di guardare il tavolino e lì ho capito”.

“Vorrei un weekend con amici e famigliari. Sarà nell’estate del 2023”, Alena Seredova non poteva poi lasciarsi andare a qualche riflessione dettata dal cuore parlando del futuro marito Alessandro Nasi: “Abbiamo trovato un equilibrio giusto tra i miei figli, Ale e Vivi. E proprio Vivi ha portato serenità. Ora io sono orgogliosa di questa famiglia che tu chiami allargata ma che per me è solo famiglia. I miei figli sono sempre sorridenti. Sono felice”, confida felice la showgirl.