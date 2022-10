Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri assente dallo studio: a riportarlo sono le ultime indiscrezioni sul dating show. Una notizia che arriva al termine di una settimana molto complicata per il cavaliere tarantino finito sotto la lente d’ingrandimento dei fan per il suo tira a molla con Federica Aversano. Nel corso delle prime puntate Riccardo si è avvicinato a Federica, ma è stato messo prontamente in guardia da Maria De Filippi: se vuole conoscerla deve passare al Trono Classico. Un out out bello e buono visto che la decisione di seguire Federica farebbe di Riccardo non più un cavaliere, bensì un corteggiatore.



Qualora la tronista decidesse di eliminarlo, lui se ne tornerebbe dritto dritto a casa. Cosa che secondo i telespettatori non sembra entusiasmare Riccardo. Così mentre Maria De Filippi annuncia di avere un filmato che vuole mostrare a tutti e che corrisponde alla parte finale della registrazione precedente, durante la quale Federica è apparsa restìa a procedere con una conoscenza.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri assente dallo studio: è mistero



Sembra insomma che Riccardo non abbia intenzione di rischiare di essere fuori dallo studio. Sul cavaliere aveva usato parole di fuoco l’ex tronista Roberta Giusti. “Riccardo ormai è prevedibile – ha dichiarato Roberta a MondoTV24- il giochino di guardo il trono, pizzico il trono, ma poi non cambio perché altrimenti perdo il posto in poltronissima ormai si è capito”.

“Io Riccardo non ho una simpatia per lui te lo dico sinceramente. Non perché mi abbia fatto qualcosa è un bravissimo uomo, non mi piace questo pizzicare qua e là, questo tirare il sasso e nascondere la mano, lascia il tempo che trova”. La sua storia poi sembra chiusa. Lei in queste settimane la dama siciliana ha provato a conoscere nuovi pretendenti ma, di fronte alla dichiarazione d’amore di Alessandro, ha scelto di concedergli una seconda possibilità.



Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida Platano ha scelto così di uscire di nuovo con lui e provare così a recuperare il loro rapporto. Un colpo di scena inaspettato avvenuto in una registrazione in cui, in studio, non era presente Riccardo Guarnieri che non ha potuto assistere a tale evento riguardante la sua ex donna. Mistero sulle ragioni.

