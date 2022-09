“Il nostro sogno è realtà”. L’attore e la moglie genitori per la settima volta: è nata Ilaria

Alec Baldwin papà per la settima volta. Il famoso attore e comico statunitense ha dato la notizia insieme alla moglie Hilaria con un post su Instagram: “Lei è qui! Siamo così emozionati di presentarvi il nostro piccolo sogno che diventa realtà!”. Davvero una bella notizia per Baldwin dopo un periodo decisamente difficile. L’attore, infatti, era recentemente caduto in depressione dopo quanto avvenuto sul set del film western “Rust”.

A causa di un incidente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ha perso la vita dopo essere stata colpita da un proiettile di una pistola di scena. Alec Baldwin è stato ritenuto colpevole, soprattutto da parte dell’FBI, di aver premuto il grilletto. A causa di questo tragico evento Baldwin è stato licenziato da cinque film importanti ed è caduto in depressione. Proprio recentemente era tornato a recitare a teatro dopo un lungo periodo di stop.

È nata la settima figlia dell’attore Alec Baldwin

Il 22 settembre scorso è arrivata però la bellissima notizia. La moglie di Alec Baldwin, Hilaria, ha dato alla luce una splendida bimba. Ha poi pubblicato sui social diverse foto della piccola. I due genitori hanno deciso di dare alla loro settima figlia un nome italiano, anzi tre. La bambina si chiama infatti Ilaria Catalina Irena.

La settima figlia della coppia è arrivata come una sorta di benedizione dopo un periodo di alti e bassi e soprattutto dopo la tragedia avvenuta sul set. Hilaria Baldwin è apparsa raggiante e ha fatto sapere: “Entrambe, io e lei, siamo felici e in salute”. Poi ha presentato la nuova arrivata ai fratelli: “I nostri Baldwinito stanno trascorrendo il tempo legando con lei e dandole il benvenuto nella nostra nuova casa”.

Anche nel delicato periodo successivo all’uccisione di Halyna Hutchins la moglie di Alec Baldwin gli è stata vicina non facendo mai mancare il suo sostegno. Poco tempo fa aveva dichiarato: “Dopo molti alti e bassi negli ultimi anni, abbiamo un eccitante e una grande sorpresa: un altro Baldwinito sta arrivando questo autunno. Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse completa, e siamo più che soddisfatti di questa sorpresa”.

