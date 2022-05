“Mia madre è morta”. Gravissimo lutto per l’attore: ancora una tragedia nella sua vita

Ancora un dramma per l’attore Alec Baldwin, colpito da un gravissimo lutto con la morte della sua adorata madre. Non c’è pace dunque nella sua vita, dopo la tragedia sul set accaduta solamente qualche mese fa e di cui vi ricorderemo a breve. Adesso vogliamo proporvi le commoventi parole dell’uomo, che ha deciso di scrivere un posto su Instagram per annunciare la dipartita dell’anziano genitore. Infatti, a confermare la notizia del decesso è stato proprio il figlio famoso, che ha informato i suoi fan.

Alec Baldwin, che dovrà adesso convivere con questo lutto a causa della morte della madre, ha postato le seguenti parole: “Carol M. Baldwin, madre degli attori Alec, Daniel, William e Stephen Baldwin e di due figlie, Elizabeth e Jane, è morta oggi a Syracuse, New York. Nata Carol Newcomb Martineau, a Syracuse il 15 dicembre 1929, era figlia di Roy e Marion Martineau e aveva un fratello, Daniel, e cinque sorelle, Patricia, Joan, Diane, Louise e Rebecca”. E poi ha rivelato altri dettagli sulla mamma.





Alec Baldwin in lutto, morta la madre

L’attore Alec Baldwin è dunque in lutto per la morte della madre, deceduta a 92 anni di età. E poi, come ha tradotto il sito l’uomo ha fatto sapere nel suo messaggio di addio che “ha incontrato suo marito Alexander R. Baldwin Jr., soprannominato Alec, quando erano studenti alla Syracuse University. La famiglia si trasferì poi a Long Island e lì iniziò a lavorare come insegnante di storia e allenatore di calcio e fucilieri alla Massapequa High School. Il padre è morto nel 1983, quando aveva solamente 55 anni”.

Alec Baldwin ha deciso di pubblicare due immagini del genitore, una di quando era giovane e un’altra in età più avanzata. Parlando della vita dell’attore, nella sua lunga carriera professionale è stato in grado di conquistare tre Emmy Awards, otto Screen Actors Guild Awards, tre Golden Globe e anche una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista nel film The Cooler. Ma, come detto ad inizio articolo, è stato purtroppo recentemente al centro dell’attenzione mediatica per una tragedia.

Il 21 ottobre del 2021 Alec Baldwin si trovava sul set del film Rust, quando ha provocato il decesso della direttrice della fotografia, Hlayna Hutchins in maniera non volontaria. Inoltre, ha anche ferito con un’arma che aveva proiettili veri invece di quelli finti il regista Joel Souza. E pochi mesi dopo è stato adesso travolto da questo gravissimo lutto familiare.

“Ecco cosa è successo”. Alec Baldwin, il racconto di quei tragici minuti. La polizia non ha dubbi