Al Bano, il gesto di Loredana Lecciso non passa inosservato. Il cantante di Cellino San Marco continua a radunare intorno a sè un seguito di fan numerosissimo. Non ultimo nel corso del concerto evento in occasione del suo 80esimo compleanno presso l’arena di Verona. Una serata indimenticabile dal titolo loquace: Al Bano- 4 volte 20. Ma i fan non hanno potuto fare altro che notare un dettaglio che tocca da vicino la vita privata di Carrisi. E di mezzo c’è ovviamente Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso assente al concerto di Al Bano. Una serata significativa all’Arena di Verona: il cantante di Cellino San Marco ha entusiasmato il suo pubblico esibendosi sul palcoscenico nel pieno del proprio carisma. Presente anche l’ex moglie del cantante, Romina Power: e Loredana? La grande assenza si è fatta sentire e infatti l’ex showgirl ha voluto porre chiarezza sulla situazione al fronte del dettaglio che non è passato inosservato.

Loredana Lecciso assente al concerto di Al Bano: il colpo di scena. Le dichiarazioni della showgirl mettono definitivamente chiarezza

Queste le dichiarazioni di Loredana Lecciso a fronte della sua assenza al concerto del marito: “Al Bano aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia, allargata e non. Aveva chiesto la mia presenza, in qualità di compagna, e quella dell’ex moglie, con la quale lavora ancora oggi in giro per il mondo”, spiega la showgirl. E ancora: “Ho accettato l’invito con piacere, ma dall’altra parte sono arrivate condizioni diverse”.

Loredana ha poi aggiunto: “Io non ho posto alcun limite e, quando ho capito che le cose stavano andando nella direzione sbagliata, ho fatto un passo indietro per buon senso, ma anche per l’amore e il rispetto che nutro nei confronti del papà dei miei figli. Lui sapeva perfettamente che non mi sarebbe costato nulla fare un passo indietro”.

Poi arriva la chiosa: “Al contrario di quel che si possa pensare, non ho manie di protagonismo e così ho preferito festeggiarlo in casa, con amici, parenti e affetti vari. Abbiamo fatto persino due feste”. Nelle parole di Loredana Lecciso è stato inevitabile per i fan cogliere una velata frecciatina a Romina Power. La cantante replicherà oppure lascerà correre?