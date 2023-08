Annuncio a sorpresa e con un po’ di vena polemica da parte di Loredana Lecciso. Le ultime voci hanno coinvolto anche la figlia Jasmine Carrisi, quindi ci ha pensato lei a rompere il silenzio e a smentire categoricamente una notizia circolata con forza. Mamma e figlia sembravano vicinissime ad un’importante esperienza, invece il pubblico è rimasto a bocca aperta quando ha letto le parole della compagna del cantante Al Bano.

Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi non saranno protagoniste in tv, nonostante le indiscrezioni sempre più frequenti. La donna ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa giornalistica AdnKronos, qui ha respinto immediatamente tutto parlando apertamente di notizie false. Una vera delusione per i telespettatori, che già stavano pregustando un’avventura di lei con la figlia, che avrebbe certamente catalizzato l’attenzione della maggioranza.

Loredana Lecciso smentisce voci su di lei e Jasmine Carrisi: “Tutto falso”

Quindi, niente da fare per Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi, che non prenderanno parte ad uno dei programmi più attesi della prossima stagione televisiva. Mamma e figlia avrebbero dovuto fare qualcosa di interessante, ma invece i loro progetti sono totalmente differenti. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato la partner di Al Bano, che non ha nascosto un certo fastidio per queste news che vengono fuori spesso.

Loredana e la figlia Jasmine non saranno concorrenti al GF Vip 8: “Io e Jasmine al GF Vip? È una fake news, non abbiamo mai sostenuto alcun provino. Ogni anno puntualmente esce questa notizia – dice divertita Loredana – stimo molto Alfonso Signorini e seguo il suo programma ma a dispetto del pensiero collettivo sono una persona molto insicura e l’idea di essere ripresa h24 dalle telecamere mi metterebbe molta ansia“.

Infine, all’AdnKronos, Loredana Lecciso ha aggiunto: “Qualche anno fa Signorini mi propose di partecipare come opinionista al GF Vip, l’idea mi allettava molto ma poi la cosa non si concretizzò”. Ma in veste di gieffina non la vedremo mai.