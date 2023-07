Avevamo lasciato Al Bano sulle spiagge della Sardegna, per ricaricare le pile tra un impegno di lavoro e un altro, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate poco più sotto. Ora il cantante ha rilasciato un paio di interviste interessanti, dove svela retroscena privati ma anche un suo grande desiderio. Quasi un appello ad Amadeus, che sarà di nuovo conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Festival dove il leone di Cellino San Marco vuole assolutamente tornare. Ha già pronta la canzone.

“Ho la sanremite acuta. Ognuno di noi ha un difetto, l’ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata – ha detto a AdnKronos – Ho già un brano pronto dallo scorso anno”. La canzone in questione sarebbe già stata proposta ad Amadeus lo scorso anno, quando però Al Bano optò per partecipare in veste di super-ospite insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Sul padrone di casa dice che “è la persona perfetta per questo ruolo perché è anche grazie a lui che Sanremo è diventato ancora più internazionale”.

Leggi anche: “Senza Loredana Lecciso”. Al Bano, vacanza in compagnia ma non con lei. E le voci corrono





Al Bano e Loredana Lecciso intimi: la confidenza

Non solo. In questi giorni Al Bano ha rilasciato un’intervista anche al settimanale In Famiglia, cui ha svelato aspetti della sua vita privata. Intanto il suo nome. Più di qualcuno se lo sarà chiesto in questi anni: perché si chiama così? “È stato mio padre a scegliere questo nome per me, perché gli albanesi in guerra gli hanno salvato la vita”.

E infatti se fosse nato femmina il suo nome, sempre per via della volontà del padre di omaggiare in qualche modo gli albanesi che gli avevano salvato la vita, sarebbe stato Alba. Nell’intervista spazio anche al rapporto con Loredana Lecciso, sua compagna storica nonché mamma di Jasmine e Bido.

“L’ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce: io ho accompagnato le mie figlie e lei la sua primogenita. Ora sono ben 23 anni che stiamo insieme”. Ma stando alla successiva confidenza sul loro rapporto intimo è sempre come il primo giorno: “Stiamo molto bene insieme e la passione tra di noi non si è mai spenta”, ha concluso Al Bano. E le malelingue che li vogliono di nuovo in crisi mute.