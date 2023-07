Al Bano, ma Loredana Lecciso dov’è? Il cantante di Cellino San Marco, che lo scorso maggio ha compiuto 80 anni, pizzicato dai fotografi del settimanale Chi in vacanza e salta subito all’occhio l’assenza della compagna. Compagna che non c’era nemmeno all’Arena di Verona, all’evento organizzato per il suo compleanno. Così avrebbe voluto Romina Power: “Ha chiesto che la Lecciso non fosse presente, e quest’ultima, per la serenità dei figli, è rimasta a casa”. Ma torniamo alle foto pubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Il cantante pugliese ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Sardegna, a casa di amici. Non c’è Loredana Lecciso, come detto, ma sua figlia Jasmine Carrisi. “Il cantante fra un concerto e l’altro può godersi un po’ di vacanze. Con la figlia è in Costa Smeralda ospite di una coppia di amici”, si legge sul magazine che mostra padre e figlia in spiaggia e durante una grigliata di pesce. “Lei e Bido hanno seguito il padre in giro per il mondo ogni volta che è stato possibile”, si legge ancora sulla rivista.

Al Bano in vacanza, nessuna traccia di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso invece sembrerebbe proprio non aver seguito il compagno in tournée questa volta, a differenza della primogenita che è sempre stata felice di stare con il padre durante i suoi concerti. I due sono infatti stati ospiti a Liscia di Vacca, in casa di amici, con un accesso diretto sulla spiaggia privata.

Al Bano sembrerebbe inoltre non aver mai dismesso gli abiti da naufrago e, memore della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha finto di pescare il pesce a mani nude direttamente dal mare, come mostrano sempre gli scatti di Chi. La compagna pare sia rimasta a Cellino mentre padre e figlia si rilassano e divertono in Sardegna. Perché? Non è dato da sapere e ovviamente le voci già corrono.

Conclusa questa pausa, Al Bano continuerà il suo tour estivo, mentre la figlia Jasmine partirà con qualche amica per una vacanza. Lei, che tra l’altro sta seguendo le orme del padre, è stata da poco ospite di Serena Bortone: ha rivelato di non avere rapporti con l’ex del padre “con la quale non va di certo a prendere il caffè insieme”.