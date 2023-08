C’è fermento per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Una edizione totalmente rivoluzionata, fresca e nuova che sicuramente terrà incollati alla tv i telespettatori di Canale 5. L’11 settembre faranno di nuovo ingresso personaggi non famosi insieme a i vip che, in queste ultime edizioni, sono stati gli unici concorrenti del famoso reality show in onda su Mediaset. E proprio l’amministratore delegato dell’azienda creata da Silvio Berlusconi, il figlio Pier Silvio, ha deciso di cambiare il format e rivoluzionare il programma. Anche Alfonso Signorini ha parlato della nuova edizione: “La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social”.

In questo periodo sono usciti alcuni nomi di veri vip, come le attrici Ornella Muti e Claudia Gerini, ma entrambe hanno smentito la partecipazione al Grande Fratello. “Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip siano denigranti. Faccio l’artista, non il trash. Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”, aveva detto Ornella Muti parlando all’AdnKronos.

Grande Fratello Vip, i 6 che hanno rifiutato

Anche Claudia Gerini ha dato un due di picche ad Alfonso Signorini. “Sono molto lusingata che abbiano pensato a me. Immagino che adesso Pier Silvio abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata, e, soprattutto, ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso. Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito”, le parole dell’attrice.

A Tag24 anche la mamma di Sara Croce, ex Bonas di Avanti un altro, ha smentito che sua figlia parteciperà al Grande Fratello. È stata proprio la giovane a non accettare la proposta perché impegnata in altri progetti. No anche dalla conduttrice Giorgia Venturini. “Ogni opportunità che ti viene ha un significato preciso. Significa che delle persone credono in te. Però stavolta declinerò l’invito perché oggi quella partecipazione non sarebbe parte del mio cammino”, ha detto a Pipol TV.

Smentita anche da Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano non farà parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. “Io e Jasmine al “Gf Vip“? È una fake news, non abbiamo mai sostenuto alcun provino. Ogni anno puntualmente esce questa notizia. Stimo molto Alfonso Signorini e seguo il suo programma ma a dispetto del pensiero collettivo sono una persona molto insicura e l’idea di essere ripresa h24 dalle telecamere mi metterebbe molta ansia. Qualche anno fa Signorini mi propose di partecipare come opinionista al ‘Gf Vip’, l’idea mi allettava molto ma poi la cosa non si concretizzò”, ha detto all’Adknronos.