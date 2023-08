Arrivano altre notizie dagli ambienti Mediaset e riguardano il GF Vip 8. Una papabile concorrente sarebbe stata clamorosamente bocciata, durante i provini che si sono svolti in questi giorni. Avrebbe voluto prendere parte al reality show di Alfonso Signorini, ma alla fine ha dovuto rinunciare non per sua scelta. Un vero e proprio smacco per lei, che comunque ha lavorato in passato in una importante trasmissione, in onda sempre su Canale 5.

Ma stavolta sarebbe arrivata dall’alto una decisione inevitabile, date le nuove regole imposte da Pier Silvio Berlusconi. Al GF Vip 8, salvo improbabili dietrofront, lei non sarà una concorrente. Bocciata senza appello, nonostante si sia sicuramente impegnata per essere tra le prescelte. A raccontare tutto sono stati alcuni follower di Deianira Marzano e anche la stessa esperta di gossip ha praticamente confermato la notizia.

Leggi anche: “Pier Silvio ha scelto lei”. GF Vip: fuori Giulia Salemi, dentro la figlia super vip





GF Vip 8, una papabile concorrente bocciata al provino

Al GF Vip 8 non vedremo lei come concorrente perché sarebbe stata bocciata, mentre la stavano valutando. Deianira ha subito detto: “Pare che lei abbia fatto il provino del GF Vip, ma sia stata rispedita al mittente viste le nuove linee guida“. Poi è arrivata un’altra informazione sempre da un’utente dell’esperta di gossip, ma non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali da parte della diretta interessata, che sarebbe stata esclusa.

Ad essere stata bocciata sarebbe Sara Croce, ex Bonas del programma Avanti un altro di Paolo Bonolis. Ecco cosa è stato aggiunto: “Confermo che alla Croce avevano garantito il reality, ma l’editore l’ha bocciata“. E Deianira ha detto: “Sara Croce, tra chi sta nel settore si ‘vocifera’ così”. Ovviamente si attendono eventuali interventi della giovane, ma se la notizia fosse vera per lei si tratterebbe di una delusione davvero cocente.

Sara Croce, classe 1998, ha più di un milione di follower su Instagram. Lei è modella, influencer nonché personaggio tv ed è stata colei che ha preceduto Sophie Codegoni ad Avanti un altro. Per quanto riguarda il privato, si è recentemente lasciata con l’ex fidanzato Gianmarco Fiory.