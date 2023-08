Per la prossima stagione televisiva, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di apportare una grossa rivoluzione ai canali Mediaset. Tutto è partito durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quando l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di bloccare la messa in onda della replica i una puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e imporre ai concorrenti una serie di limitazioni a livello comportamentale e anche di immagine.

Stessa cosa per Alfonso Signorini, che infatti durante le ultime puntate è stato meno esagerato nel raccontare le dinamiche della casa più spiata d’Italia. Durante la presentazione dei palinsesti televisivi 2023/2024, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’addio di Barbara D’Urso a Canale 5 ma le soprese non sono mancate.

Grande Fratello Vip 8, chi prende il posto di Giulia Salemi

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare un taglio al trash che ha caratterizzato i suoi canali in questi ultimi anni e per quanto riguarda il Grande Fratello Vip ha vietato la partecipazione al reality di personaggi attivi su Onlyfans ed influencer e qualche settimana fa ha respinto una lista di nomi che Alfonso Signorini gli avrebbe presentato come ipotetici concorrenti. Stop alla coppia di opinionisti del relaity show.

Berlusconi ha chiamato una voce molto illustre di Mediaset per ricoprire il delicato ruolo di opinionista e lei ha risposto. Come ufficializzato in queste ore nello studio del GF Vip arriverà infatti la storica giornalista del TG5 Cesara Buonamici. Ma ci sarà un altro cambio e questa volta riguarda la voce del popolo, ruolo lo scorso anno vestito da Giulia Salemi. Nonostante l’influencer sia stata molto apprezzata dal pubblico del GF Vip 7, al suo posto arriverà un’altra persona.

La nuova voce del popolo del GF Vip 8 sarà Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli e conduttrice radiofonica. La notizia è stata data da TvBlog, gli stessi che avevano annunciato la “defenestrazione di Giulia Salemi, che ricopriva il ruolo di inviata del programma nel mondo dei social”. Rebecca Staffelli lavora già a Mediaset, è infatti una speaker di Radio 105 ed in questa qualità è spesso ospite di Amici di Maria De Filippi, dove va a rappresentare Radio Mediaset.