Giulia Salemi in lacrime in vacanza in Turchia. È la stessa influencer ed opinionista televisiva a raccontare tutto quello che le è successo durante la sua parentesi estiva fuori dall’Italia. Lei e Pierpaolo Pretelli infatti, stanno trascorrendo le meritate ferie in un posto meraviglioso: Bodrum, in Turchia. E come sempre Giulia sta condividendo tanti contenuti social per i propri fan e tra questi anche una paio di storie molto tristi. Ma cosa è successo? Come dicevamo, Giulia Salemi sta facendo un grosso diro in Turchia e in queste ore si trova a Bodrum.

Si tratta di una città sul mare che offre tanti svaghi per ogni età. Tra le tante, una delle esperienze provate dall’influencer e dal fidanzato Pierpaolo Pretelli, è stata quella di mangiare sull’acqua. Parliamo di un ristorante in cui i tavoli sono proprio in riva al mare. Un momento davvero tenero e romantico per i due piccioncini in ferie.





Giulia Salemi in lacrime in vacanza

Così, dopo la dolce cena sulle onde del mare, Giulia Salemi e Pierpaolo hanno fatto due passi per il centro di Bodrum e la Salemi ha inquadrato con il telefono un cane che si era avvicinato al loro tavolo. A quel punto l’influencer ha scritto: “La cosa che più mi ha spezzato il cuore è che ci sono tantissimi animali randagi. Questo cagnolone con gli occhi dolcissimi continuava a guardarci così… Pierpaolo gli ha dato il suo tramezzino”.

In effetti il problema dei gatti e dei cani randagi in Turchia è un problema abbastanza notevole al quale per ora nessuno ha trovato rimedio. Chissà se Giulia Salemi con la sua popolarità riuscirà a cambiare qualche cosa a riguardo. I due, come dicevamo, sono in vacanza e stanno girando mezza Europa per l’occasione. Per ora sono stati in Italia, in Costiera Amalfitana, ma anche all’estero.

Passano gli anni … Ma non passerà mai il modo in cui si guardano 🫶💗🫶 #PRELEMI #giuliasalemi pic.twitter.com/NDNtCDIGky — giulianelcuore (@giulianelcuore) August 6, 2023

Precisamente a Saint Tropez, a Mykonos e, ora, sono in Turchia, a Bodrum. Quando finiranno queste vacanza ancora nessuno lo sa con certezza. Nel frattempo i follower di entrambi continuano a seguirli sui vari social per rimanere aggiornati su ogni loro spostamento.

