Giulia Salemi non farà più parte della prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’annuncio è arrivato sabato 22 luglio 2023 dalla stessa ex vippona, tornata nella scorsa edizione con un nuovo ruolo, quello della voce del popolo. L’ex concorrente del GF Vip 6 aveva il compito di commentare i fatti della Casa leggendo i tweet. Un ruolo particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, che grazie a questo spazio poteva fare sentire la propria voce.

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello – ha annunciato Giulia Salemi – L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi”.

Leggi anche: “È finita”. Giulia Salemi, l’annuncio choc dell’opinionista. Fan increduli





Giulia Salemi e l’addio al GF Vip, parla Salvo Veneziano

E ancora: “Mi dedicherò alla terza edizione di ‘Salotto Salemi’, il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà ‘Casa Prelemi’”. Un addio deciso per dedicarsi ad altri progetti? Così non sembra, almeno secondo Salvo Veneziano.

Ricordiamo che Salvo Veneziano è stato uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello e qualche anno fa è tornato nella casa ma è stato subito squalificato per alcuni commenti sessisti su una concorrente. Da allora l’ex gieffino non perde occasione di criticare l’operato di Alfonso Signorini e di alcuni personaggi che gravitano intorno al Grande Fratello Vip. Anche queste volta Salvo Veneziano ha voluto dire la sua sull’addio di Giulia Salemi al reality show di Canale 5. Sempre schietto e senza peli sulla lingua, Salvo Veneziano ha dato la sua versione dei fatti, che poi coincide con quella di molti utenti social.

“Eccomi qui. Sto vedendo tantissimi post di questi presunti vip che dicono ‘Non farò questo programma perché ho altri progetti’.Non è vero un ca…. Voi non farete questi progetti perché Pier Silvio Berlusconi vi ha mandato tutti a casa. Ora è inutile dire ‘ho altri progetti’, sicuramente li avrai ma li hai fatti dopo che ti hanno mandato a casa”, ha detto Salvo Veneziano, per poi tirare in ballo, senza fare il nome, anche Alfonso Signorini. “E tanti altri, tipo il conduttore che fino a qualche mese fa, faceva trash su TikTok con balli e balletti ora, improvvisamente fa sparire il trash. Di cosa stiamo parlando? Progetti un cao. Tutti a casa”.