Giulia Salemi dice addio al GF Vip. Il colpo di scena arriva nella serata di sabato 22 luglio 2023. Ad annunciarlo, a sorpresa appunto, è la stessa opinionista che l’anno scorso ha fatto fuoco e fiamme, conquistando in pratica tutta l’opinione pubblica con la sua simpatia. A conferma la vicenda ci pensa TvBlog che addirittura fa un passo in avanti e dice: “Ci sono discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo“. E nelle scorse ore poi, la diretta interessata Giulia Salemi, ha deciso di prendere la palla al balzo e scrivere: “Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello”.

E ancora: “L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi”. E ancora: “Mi dedicherò alla terza edizione di ‘Salotto Salemi’, il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà ‘Casa Prelemi’”.





Poi dice Giulia Salemi: “A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti. Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo”.

Poi dice Giulia Salemi: “Solo qualche tempo fa, al termine del GF Vip , aveva scritto: “Ci sarebbero da dire tante cose legate a questi ultimi sei mesi di vita che non so davvero da dove cominciare. Ho vissuto a 200 all’ora trattenendo il fiato, senza mai voltarmi indietro. Ora che il viaggio è finito mi sveglio, respiro e mi rendo conto che ho le tasche piene di cose da raccontare, di esperienze di cui fare tesoro e da cui ripartire per migliorarmi come persona e come professionista”.

E conclude Giulia Salemi: “Oggi sono più felice e consapevole di sei mesi fa e in questo tempo, in fin dei conti breve, sono successe così tante cose di cui essere grata. Ci sarebbero tante cose da dire ma credo che il riassunto e la sintesi sia… Grazie a tutti”.

