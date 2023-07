L’addio di Elena Sofia Ricci a Che Dio ci aiuti è stato un bruttissimo colpo per tutto il pubblico della serie televisiva. A distanza di diverso tempo dall’annuncio che scosse milioni di persone, ora è arrivata la spiegazione ufficiale dell’attrice sui motivi che l’hanno indotta ad abbandonare il ruolo di Suor Angela. Non si è tenuta proprio niente per sé e quindi ha deciso di confessarsi apertamente, senza lasciare quindi alcun tipo di mistero.

Elena Sofia Ricci è stata un perno fondamentale di Che Dio ci aiuti, quindi non vederla più nel cast non sarà mai una cosa facile per i telespettatori. Ma devono inevitabilmente accettare questa decisione della donna, anche perché ci ha riflettuto molto prima di ufficializzare il tutto. Ha subito parlato di una scelta necessaria perché ormai aveva compreso che fosse il momento di togliersi il velo. Ma andiamo a scoprire cosa ha detto esattamente.

Elena Sofia Ricci svela perché ha lasciato Che Dio ci aiuti

Nonostante non la vedremo più nella fiction Rai, Elena Sofia Ricci parlando di Che Dio ci aiuti nella sua intervista concessa a Today, ha comunque lasciato una porticina aperta per il futuro: “Mai dire mai nella vita, la parola fine si leva e si mette, però certo non sarò più così presente. Lasciare personaggi amati è sempre difficile ma necessario, arriva un momento in cui c’è bisogno di cambiare, anche per il pubblico”. Poi è scesa maggiormente nei dettagli.

Poi Elena Sofia Ricci ha illustrato la ragione principale, che le ha fatto capire di smettere di recitare in Che Dio ci aiuti: “Ho voglia di mettermi in gioco continuamente, nella mia carriera sono una slalomista. Dal teatro al cinema, dal biopic al thriller. La cosa che mi appassiona di più è cambiare panni, ficcarmi nei panni di un’altra donna e raccontare anime diverse tra loro. Amo molto le mie ragazze, specialmente Francesca Chillemi, è come una nipote. Vedere lei che cresce e che è così brava mi fa tanto piacere. Ci sono poi nuovi arrivi, attrici molto interessanti”.

Diventerà personaggio principale proprio Suor Azzurra, interpretata dall’attrice Chillemi, mentre per Elena Sofia Ricci resterebbe in piedi solo un’ipotesi di apparizione in alcuni episodi come guest star. Ma un ritorno in pianta stabile è da escludere.