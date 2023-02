Nelle scorse ore era uscita una notizia di gossip pazzesca su Elena Sofia Ricci, riguardante la sua vita privata. A distanza di poco tempo da quelle indiscrezioni, l’attrice di Che Dio ci aiuti ha deciso di pubblicare un video sul suo profilo Instagram ufficiale dove è parsa inizialmente scherzosa ma poi ha espresso tutta la sua rabbia per le illazioni che sono state dette sul suo conto. Ha smentito categoricamente qualcosa che la riguardava da molto vicina e che era diventato una delle news principali di giornata.

Elena Sofia Ricci, nonostante sia riservata, non se l’è sentita di restare zitta su ciò che concerne la sua vita privata e ha anche fatto apparire nel filmato l’altra persona coinvolta nel fatto di gossip. Una dura presa di posizione da parte della donna, che mai come stavolta è parsa così nervosa. Lei ha iniziato così il suo racconto social: “Ti sembra normale che devo venire a sapere dal web che abbiamo una storia? Abbiamo riso e scherzato su questo, ma bisogna stare attenti quando si danno queste notizie senza nessun tipo di fondamento”.

Elena Sofia Ricci e la vita privata, lei furiosa: “Successa una cosa grave”

Come venuto fuori nelle ultime ore, si era sparsa una voce su Elena Sofia Ricci e la sua vita privata, come riportato anche da noi in un precedente articolo, di una sua presunta relazione con un collega più giovane di lei di quasi 30 anni. Ma ora è arrivata la smentita totale: “Qualcuno vicino a me, ad esempio le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere una cosa del genere, che è una fake news senza precedenti. Quello che è successo è molto grave, non si può giocare così con la vita delle persone”.

Poi Elena Sofia Ricci ha concluso così il suo video: “Se poi c’è qualche giornalista o fotografo che si vuole annoiare e vuole seguirmi in giro per l’Italia lo può fare e vedrà che vita faccio”. Quindi, non è assolutamente in corso un rapporto sentimentale tra l’attrice e Gabriele Anagni. Quest’ultimo si è fatto vedere nel video pubblicato dalla donna e ci ha riso su. Ma, come riferito dalla protagonista di Che Dio ci aiuti, le sue figlie non hanno affatto accolto con favore queste voci messe in giro sulla loro madre.

Gabriele Anagni ha 31 anni ed è originario della Toscana. Tutti lo ricordano soprattutto a Il paradiso delle signore nella veste di Alfredo. Ha ottenuto un diploma all’accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico e soprattutto non è il fidanzato di Elena Sofia Ricci, ma semplicemente un suo collega.