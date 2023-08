Si preannuncia davvero severissima l’edizione del GF Vip 8, che comincerà a settembre. Pier Silvio Berlusconi avrebbe aggiunto ulteriori regole, che non coinvolgono unicamente i concorrenti. Ovviamente Alfonso Signorini sarà stato avvisato per tempo e avrà accettato questa presa di posizione dell’amministratore delegato di Mediaset. Sappiamo già ufficialmente che l’unica opinionista del reality sarà Cesara Buonamici, a conferma dell’eliminazione del trash.

Ma c’è molto altro e quindi il pubblico assisterà ad un GF Vip 8, che si differenzierà notevolmente rispetto al passato. Pier Silvio Berlusconi avrebbe disposto una serie di regole, come annunciato dal blogger Gianluca Paganotti in un’intervista a MondoTv24. Innanzitutto, i concorrenti potrebbero essere immediatamente squalificati dal programma, nel momento in cui si renderebbero partecipi di comportamenti che possano provocare dei litigi.

GF Vip 8, Pier Silvio Berlusconi stabilisce nuove regole

Sempre in relazione a quanto succederebbe al GF Vip 8 a questo concorrente ipoteticamente squalificato, Pier Silvio Berlusconi avrebbe aggiunto nelle nuove regole che non potrà essere in studio da Signorini né essere intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Paganotti, sempre a MondoTv24, ha ancora fatto sapere: “Nessuno può permettersi il lusso, da quest’anno, di non partecipare alle attività della Casa, che deve essere sempre curata e pulita. La parola d’ordine è: ordine, pulizia e rigore. Attenzione anche a mostrarsi in atteggiamenti: per le donne da gatte in calore e per gli uomini troppo latin lover che si spingono ad atteggiamenti che possano trasgredire”.

E il nuovo regolamento coinvolgerebbe pure i fan dei gieffini, infatti le fanpage dovranno essere molto caute ed evitare scontri online, altrimenti il concorrente in questione rischierebbe la squalifica per colpa del comportamento dei suoi sostenitori. Una situazione inedita, che conferma ulteriormente il pugno duro di Pier Silvio Berlusconi, il quale non ha alcuna intenzione di guardare una trasmissione che possa provocare dei danni di immagine all’emittente.

Inoltre, l’autore tv Paganotti ha rivelato che la casa più spiata d’Italia è stata molto ristrutturata. Infine, nella sua conversazione con MondoTv24, lui si è posto una domanda che troverà risposta solo prossimamente: “Sarà un Grande Fratello con il freno a mano tirato?”.