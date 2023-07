Ormai è ufficiale l’arrivo al GF Vip 8 di Cesara Buonamici come opinionista e proprio nelle ultime ore c’è stata la prima intervista ufficiale della giornalista, che ha coinvolto in un certo senso anche Pier Silvio Berlusconi. Il figlio del compianto ex presidente del Consiglio ha preso sempre di più in mano la situazione e ha deciso di eliminare il trash dai programmi Mediaset, per questa ragione si è deciso di puntare sulla figura di lei.

Ma ora alcune parole del nuovo volto del GF Vip 8 stanno diventando virali. Cesara Buonamici, in riferimento al suo ruolo di opinionista e da quanto disposto da Pier Silvio Berlusconi, si è lasciata sfuggire una frase alquanto particolare. Non parliamo ovviamente di polemiche o di casi scoppiati, ma alcune sue parole hanno fatto rimanere quasi di stucco molti telespettatori. La conduttrice del TG5 ha anche citato ovviamente Alfonso Signorini.

GF Vip 8, Cesara Buonamici rompe il silenzio su Pier Silvio Berlusconi

Prima di dirvi cosa ha dichiarato la nuova opinionista del GF Vip 8, Cesara Buonamici, su Pier Silvio Berlusconi senza nominarlo in maniera esplicita, la giornalista ha parlato anche del conduttore Signorini al Corriere della Sera: “Diciamo la verità, qui la spalla sono io. E Signorini è il dominus della trasmissione. Tra me e Alfonso c’è una solida e antica amicizia. Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti”.

Ma la Buonamici ha anche precisato di non aver avuto lei l’idea originaria di proporsi in quel ruolo al GF Vip, infatti la decisione è stata presa dall’alto: “In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste completamente nuova per me. Dopo decenni vissuti facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la propria competenza professionale è una grande opportunità“.

Infine, il volto del TG5 ha aggiunto al Corriere della Sera: “Era una semplice conversazione, c’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da molti anni, quindi la comprensione reciproca arriva rapidamente“. E ora non resta che attendere settembre per vederla all’opera.