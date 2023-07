Grande Fratello 8, un nome che fa già notizia. Un’edizione che si appresta allo start non appena giunta al termine la stagione estiva: il cast di Alfonso Signorini comincia a promettere per il meglio. E come è giusto che avvenga, tante sono ormai le indiscrezioni che circolano in rete e che alzano l’asticella delle aspettative. Non ultima quella che riguarderebbe un volto noto di un altro programma televisivo di successo ovvero Matrimonio a prima vista.

L’ex concorrente di Matrimonio a prima vista al Grande Fratello 8. Sarebbe pronto a varcare la gettonatissima porta rossa del reality show, quella che si spalanca di fronte ai concorrenti pronti a vivere un’esperienza televisiva più unica che rara. Una svolta anti-trash, com’è stata definita, quella decisa per il reality in onda a partire dall’11 settembre.

L’ex concorrente di Matrimonio a prima vista al Grande Fratello 8: ecco di chi si tratta

Vip e non-famosi, un mix esplosivo di sorprese e colpi di scena: i fan non possono che restare in attesa di scoprire di giorno in giorno i nomi dei concorrenti che animeranno la vita dentro la casa più spiata d’Italia. A lanciare l’indiscrezione questa volta ci ha pensato Il Vicolo delle news: “Francesco ha fatto il provino per il GF ma su Instagram ha fatto delle storie affermando il contrario. Ha detto che si trovava a Cinecittà per svolgere il suo lavoro di tassista. Ma le talpine ci hanno rivelato che invece Muzzi è stato lì anche per fare il provino”.

Insomma, stando all’indiscrezione, l’ ex protagonista di Matrimonio A Prima Vista, Francesco Muzzi, avrebbe già sostenuto il suo provino. E come probabilmente sarà noto a tutti, Francesco avrebbe portato a compimento le nozze con Martina Pedaletti con cui Muzzi continua a vivere felicemente l’unione. La coppia ha anche dato alla luce una figlia. Alcuni utenti però non avrebbero preso la notizia della partecipazione di Muzzi molto bene. Francesco rientrerebbe tra i nomi dei Nip, ma a detta di alcuni fan, la definizione sarebbe impropria alla luce della partecipazione a un altro reality.

Le indiscrezioni, dunque, restano tali, almeno fino a quando non arriva una conferma e una smentita. E in tal caso, la presenza di Francesco Muzzi resta ancora un’ipotesi. E sempre a proposito del reality show di Alfonso Signorini, negli scorsi giorni è arrivata anche la notizia della partecipazione di un altro concorrente questa volta non-famoso. Stando a quanto riferito da Deianira Marzano: “Abbiamo un probabile concorrente NIP. Un macellaio. Certo al 95%”, ha scritto Deianira senza però specificare nome e cognome. “I concorrenti Nip avranno tutti lavori semplici”.