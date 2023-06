GF Vip 8, la rivoluzione è totale: le ultime indiscrezioni parlano di un totale riassetto del reality che inizierà il prossimo autunno. Un’edizione per ora senza opinionisti e con molte criticità. L’ultima è la clamorosa smentita di una presunta concorrente che ha chiuso la porta. Si tratta dell’attrice e cantante Brenda Asnicar. Nel corso della finale del GF Vip 7 Signorini aveva annunciato che avesse sostenuto un provino. Da settimane, poi, si parlava del suo ingresso nella Casa dato, tra l’altro, come certo.

Nelle ultime però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Brenda Asnicar infatti ha nuovamente rotto il silenzio, e su Twitter ha smentito di aver sostenuto un provino per il GF Vip. “Non ho fatto nessun provino”, ha spiegato. A spiegare invece cosa sta succedendo dentro gli studi Mediaset è Dagospia, che raramente sbaglia un colpo.





Nella rubrica a “A lume di Candela” sono uscite fuori nuove indiscrezioni sul numero dei concorrenti della prossima edizione. Si dovrebbe trattare di 12 vipponi e 8 persone comuni. Sul portale leggiamo: “Dagospia ha anticipato il ritorno dei nip al Grande Fratello. Una notizia confermata dagli account ufficiali ma lo schema che prende piede vedrebbe un mix di nomi”.

Questo: “Per arrivare al cambio di passo tanto richiesto da Pier Silvio Berlusconi. Un Grande Fratello Mix che al momento verrebbe strutturato così: 12 vip che possono essere definiti tali a cui aggiungere 8 nip possibilmente genuini”. Insomma, l’obbiettivo è quello di fare un po’ di pulizia. A farne le spese saranno quei personaggi che da tempo vivono di scandaletti e gossip creati ad arte.

Si legge ancora: “Il settimanale Oggi tra i possibili concorrenti ha accennato al nome di Annalisa Chirico, il sito TvBlog per il ruolo di opinionista ha ipotizzato l’arrivo di Emanuele Filiberto. Ipotesi valutata ma non definita, si starebbe lavorando anche su una coppia al femminile con due nomi opposti per sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti”.