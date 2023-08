Un attacco a tutto tondo quello di Selvaggia Lucarelli, un attacco che riguarda le voci circolate su Ballando con le stelle e destinato a far discutere. Nelle ultime settimane il programma di Milly Carlucci è stato al centro di tante polemiche. Solo ieri era arrivata la notizia della chiusura obbligata a Barbara D’Urso che la conduttrice avrebbe voluto, almeno, come ballerina per una sera. Dagospia ha fatto sapere che Pier Silvio Berlusconi quasi certamente, laddove la d’Urso chiedesse di andare a fare un’ospitata su Rai Uno, farebbe calare la mannaia, rifilandole un no secco.

>“Signorini sa già tutto”. GF Vip 8, Mediaset non torna indietro: ha preso la sua decisione

Il motivo non è una ripicca quanto una ragione squisitamente contrattuale. Con Mediaset infatti Barbara D’Urso ha un contratto in esclusiva fino alla fine dell’anno. Ragione per cui non potrà prendere parte alla trasmissione. Intanto procedono le operazioni per la nuova edizione di Ballando. Tra dubbi e chiacchiere arrivano le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli.





Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli: “Fake news sul programma”

La popolare giornalista e giudice di Ballando ha sparato a zero contro chi ha alimentato voci sul suo futuro nel programma. Scrive Lucarelli: “Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi – ha sottolineato Selvaggia Lucarelli nelle sue Instagram stories -. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo”.

“Mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi, agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già presi, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini. No ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio”. Sulla presenza di Selvaggia in trasmissione non ci sono dubbi.

E del resto non potrebbero. Su una cosa, infatti, il pubblico è d’accordo: Selvaggia Lucarelli è uno dei motori del programma e senza la sua ironia Ballando, probabilmente, non sarebbe più lo stesso show che da anni macina ascolti e tiene incollato al televisore milioni di telespettatori ad ogni puntata.