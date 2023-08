Oriana Marzoli ha preso una decisione importante sul suo futuro e in qualche modo Daniele Dal Moro è coinvolto in tutto questo. L’ex concorrente del GF Vip ha avuto una relazione con lui, che definire turbolenta è davvero poca cosa. Si sono presi e lasciati svariate volte e ora sembra che sia stata fatta una scelta definitiva. L’ex gieffino non ha ancora rotto il silenzio, ma è stata la venezuelana a fare un annuncio davvero significativo.

Il video riguardante la sua comunicazione è stato diffuso online e ora i fan hanno capito proprio tutto. Oriana Marzoli ha optato per una decisione drastica, ma sicuramente necessaria anche per chiarire una volta per tutte il suo rapporto con Daniele Dal Moro. Si è rivolta direttamente ai suoi ammiratori, informandoli di una grossa novità in arrivo nella sua vita. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato l’ex concorrente del reality show di Canale 5.

Oriana Marzoli, presa una decisione: c’entra anche Daniele Dal Moro

Quindi, Oriana Marzoli è più determinata che mai a dare seguito a questa decisione. Nonostante fosse tornata più volte con Daniele Dal Moro, stavolta ha deciso di non voler più rimanere in Italia. In un’intervista a Mtmad ha confermato di essere in procinto di abbandonare il territorio italiano. Lei abitava in una casa qui nella nostra Penisola, ma la sua nuova scelta di vita è alquanto chiara. E non sembra più esserci spazio per l’amore verso di lui.

Oriana se ne andrà in Spagna, come ammesso nelle ultime ore: “Dopo cinque mesi passati all’interno della Casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno, ma quest’anno sembra impossibile godersi le vacanze. Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l’appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid“. Quindi, la storia con Daniele sembra essere terminata per sempre, visto che prossimamente ritornerà nella nazione iberica.

Si resta in attesa di eventuali affermazioni di Daniele, che per ora tace. Il sogno comunque degli Oriele è praticamente finito qui, infatti con la partenza di lei verso la Spagna il capitolo fidanzamento con Dal Moro è chiuso.