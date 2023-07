Oriana Marzoli sta già con un altro? Chiaramente è ancora presto per dirlo, quello di cui vi parliamo si basa soltanto su rumors e niente di più. Questo è bene specificarlo come premessa sin dall’inizio. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa succede tra lei e Daniele Dal Moro. Com’è noto, i due si sono definitivamente lasciati dopo l’ennesima sfuriata pubblica. Poco dopo, l’ex gieffino l’ha attaccata senza fronzoli sui social definendola una “ragazzina stup… e immatura”.

>> “Vi dico una cosa su Attilio Romita e la sua compagna”. Daniele Dal Moro dà la notizia bomba

Ma non è finita qua perché nelle scorse ore, Oriana Marzoli è stata vista all’interno di una Porsche a Milano. Era nella vettura assieme ad un ragazzo misterioso del quale non si conosce il nome. A riferirlo è una fan di Daniele Dal Moro che scrive:“Hanno detto in diversi di averla vista a Milano in una Porsche. Daniele ha detto chiaramente che non era lui e non continuate a rompergli. Se la cosa è stata detta da tanti potrebbe essere vera e adesso vedremo“.





Oriana Marzoli sta già con un altro?

Più tardi proprio Dal Moro si accorge di questo tweet e mette like. Poco dopo, un’altra fan degli Oriele, ha taggato la Marzoli e ha commentato: “Lei è stata vista oggi con un altro ragazzo sotto un portico. L’hanno vista oggi a Milano e il tipo non è Daniele. Bene, l’ha dimenticato in fretta. Quindi ecco perché sembrava felice nelle storie di oggi“.

Oriana però non ha deciso di lasciar correre e di prendere la palla al balzo e mettere tutto a tacere una volta per tutte: “Non con uno solo, sono salita su tre Porsche. Ho registrato storie di lavoro e tra un bikini e l’altro sono salita su una Porsche diversa. Cosi sono fatta io. Sono una Porschera“. Il motivo per il quale Oriana Marzoli fa ironia riguardo la Porsche è semplice.

Svegliarsi e trovare questa storia di Dani mi spezza il cuore 💔😭#orielepic.twitter.com/2eDZ4jzWZv — Elena ✨🫧 ~ CRIMINALE SURGELATA 😈💔 (@__ele91__) July 13, 2023

Molti infatti ricorderanno quell’infelice frase di Antonino Spinalbese rivolta proprio ad Oriana Marzoli. L’uomo al GF Vip, dopo una relazione velocissima e diverse notti insieme (non a parlare), disse alla stessa venezuelana: “Ascolta io proprio non ce la faccio. Non ci posso far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante“.

Leggi anche: “Lei e Brian Perri l’hanno fatto”. Elisabetta Canalis, la notizia ufficiale mesi dopo la separazione