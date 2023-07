La notizia ormai era di dominio pubblico da mesi, infatti Elisabetta Canalis si è lasciata con l’ormai ex marito Brian Perri. Le loro strade si sono divise dallo scorso mese di febbraio, quando ad anticipare tutto era stato il settimanale Oggi. Ora si è invece scoperta una cosa molto importante sugli ex coniugi, che non hanno annunciato il tutto in maniera pubblica. Ma ormai si è saputo tutto e i fan si sono messi definitivamente l’anima in pace.

A proposito di Elisabetta Canalis, archiviato l’ex marito Brian Perri, si è fiondata tra le braccia di un nuovo fidanzato. Lui si chiama Georgian Cimpeanu e di professione fa il kickboxer. E lo fa bene, visto che è tre volte campione del mondo per la World Association of Kickboxing Organizations. La stessa disciplina che anche Elisabetta Canalis pratica con risultati incoraggianti da diverso tempo. Lei, Georgian e la piccola Skyler Eva sono stati pizzicati dai paparazzi di Whoopse mentre passeggiano tranquilli per le spiagge di Porto Cervo.

Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri: arriva una notizia importante

Stavolta a dare la notizia bomba su Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri è stato il settimanale Gente, che in anteprima è riuscito a scoprire un dettaglio molto significativo sui genitori della piccola Skyler Eva. Infatti, c’è una news ufficiale che ha coinvolto i due, i quali possono adesso sentirsi totalmente liberi di agire come meglio credono. Hanno infatti sbrigato tutte le pratiche burocratiche per mettersi alle spalle il loro matrimonio.

Elisabetta e Brian hanno divorziato in maniera ufficiale, infatti è stato rivelato anche il giorno in cui si è materializzato il tutto: “Ufficiale, Elisabetta Canalis è divorziata. Lo scorso 3 luglio – ha scritto Gente – si sono presentati presso il tribunale Stanley Mosk di Los Angeles, davanti al commissario Armando Duron, per le pratiche di divorzio. L’ex velina, ora modella e attrice, è stata colei che ha fatto il grande passo e a decidere di scrivere definitivamente la parola fine sulla storia d’amore con Brian”.

Il settimanale ha infine comunicato: “Si è presentata in tribunale per la prima volta il 7 marzo per il deposito della sua istanza di divorzio. Per la figlia hanno optato per l’affido congiunto. Si sono lasciati per differenze inconciliabili e non più sanabili. Sono arrivati ad un drastico allontanamento. Passo inevitabile anche a causa dei litigi sempre più frequenti, pure per la scelta di lei di praticare kickboxing, troppo maschile per Brian che non gradiva che la moglie tornasse a casa piena di lividi”.