Pizzicati in auto insieme: i due vip escono allo scoperto. Parliamo chiaramente di due grandi nomi e di un quesito: cosa sta succedendo tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez? Sia chiaro, nessuno lo sa con certezza, ma cercheremo in questo pezzo di analizzare i dati. Proprio l’ex ballerini di Amici ha postato sul suo profilo Instagram un’immagine scattata con la moglie. Dopo la presunta crisi, ecco che De Martino si fa vedere mentre è con la moglie su una macchina d’epoca. C’è da dire che lo scatto li riprende di spalle e da lontano ma sembra chiaro che siano proprio loro due.

C’è da dire che si era parlato molto della loro nuova fine. Sospetti erano sembrati alcune cose poco chiare: come i movimenti dei due. Il ballerino e presentatore infatti, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, era apparso in pubblico da solo e senza la fede. Non solo, d’altro canto Belen Rodriguez aveva cancellato dal suo profilo Instagram una foto che la ritraeva proprio con Stefano.





Non solo, nessuno dei due finora aveva provato a smentire l’aria di crisi. Almeno fino ad ora. I genitori di Santiago infatti non si sarebbero mica lasciati per la prima volta. È dal 2011 che i due fanno questo tira e molla che alimenta da anni le pagine satinate delle riviste giornalistiche. Qualcuno ricorderà che la prima grande separazione arriva nel 2016.

Poco dopo i due tornano insieme ma si lasciando i nuovo dopo qualche tempo. Belén allora incontra e si innamora di Antonino Spinalbese e con lui fa una figlia: Luna Marì. Poco dopo anche tra loro finisce e la bella argentina torna da Stefano. Insomma, dobbiamo dirlo, non c’è estate senza i rumor sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Come se non bastasse, alcuni utenti hanno notato che negli ultimi video di Belen, la donna non indossa l’anello nuziale. Insomma, per ora solo un grande mistero, quella foto di spalle nell’auto e poco altro. L’ultimo gesto social di Belen Rodriguez, lo abbiamo detto, dopo la cancellazione di una foto con Stefano De Martino, però, continua a tenere i fan col fiato sospeso.

