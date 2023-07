Arrivano notizie importanti su Attilio Romita e la sua compagna Mimma Fusco, a mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello Vip. A rivelare qualcosa di parecchio interessante è stato un ex gieffino, che ha fatto impazzire di gioia migliaia e migliaia di persone. E ora si attendono solamente i dettagli da parte dell’ex giornalista del Tg1, che potrebbe intervenire ufficialmente nelle prossime ore con qualche intervento social.

Era una cosa nell’aria da diverso tempo, ma adesso che sono uscite fuori queste informazioni la certezza è stata totale. Attilio Romita e la compagna Mimma Fusco sono ormai intenzionati a fare qualcosa di molto interessante. L’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini è pronto ad uno dei passi più rilevanti della sua vita personale e fioccheranno auguri e complimenti, se anche lui stesso annuncerà questa news bomba.

Attilio Romita, la decisione sulla compagna Mimma Fusco

A svelare tutto su Attilio Romita e la compagna Mimma Fusco è stato Daniele Dal Moro, il quale attraverso una diretta su Twitch ha parlato con i suoi fan dicendo di essere quasi in partenza per la città di Bari per compiere qualcosa di bellissimo. C’era già stata un’anticipazione di questa notizia durante il percorso dell’ex mezzobusto del Tg1 nella casa più spiata d’Italia. Andiamo a vedere insieme cosa succederà tra non molto tempo.

Attilio sta per unirsi in matrimonio con la sua partner Mimma e ad essere scelto come testimone di nozze è stato Daniele Dal Moro. Non è stata riferita dall’ex di Oriana Marzoli la data esatta della cerimonia, ma ha detto: “Certo che tra tutti si è tirato dietro proprio me. Se volete vedermi in smoking, sicuramente usciranno tante foto”. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini aveva fatto sapere che Romita avrebbe voluto sposare la donna entro il 25 dicembre, giorno di Natale.

Quindi, sarà la citta pugliese di Bari quella scelta per il matrimonio di Attilio e la sua Mimmuzza. Ma non sono stati forniti particolari su dove ci sarebbe il lieto evento. Il testimone di lei potrebbe essere Alfonso Signorini, ma non ci sono conferme in merito.