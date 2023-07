Nuovi e scottanti retroscena sulla clamorosa lite in Sardegna tra Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Ma andiamo con ordine. Tutto è saltato fuori con il post dell’ex gieffino vip: “Valige nuove per il mio compleanno! Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani”.

“Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servo a nulla per favore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i cazzi miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!“, si legge nel post in cui Daniele Dal Moro ha annunciato la rottura dalla fidanzata.

Lite Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, c’entra Micol Incorvaia

In queste ore è poi uscita una clamorosa indiscrezione sulla rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Un’utente ha fatto una segnalazione a Deianira Marzano svelando il motivo della lite tra i due: “Indagare… ci sono testimoni di ieri sera che dicono che la discussione tra gli Oriele si avvenuta perché Dani e Soleil si sono parlati molto da vicino”. Ora a parlare è una vip che vuole restare anonima ma che ha assistito alla sfuriata a cui anche Micol Incorvaia avrebbe avuto un ruolo chiave. La notizia è stata riportata da Amedeo Venza.

“È iniziato tutto perché Oriana, Micol e Giaele sono arrivate dove eravamo e la Marzoli ha iniziato dal nulla a insultare Chadia, che ovviamente ha risposto e i toni si sono alzati, volavano cocktail ecc. Soleil è andata via per evitare robe imbarazzanti (dovevi vedere Micol che faceva la spavalda tutto d’un tratto sembrava “posseduta”). Dopo poco vedo Daniele che arriva al tavolo e gli chiedo come stesse e che forse era il caso che andassero prima di creare problemi a tutti”, ha riportato l’anonima vip parlando della lite.

La sfuriata è avvenuta all’interno del Ritual, una discoteca del Nord Sardegna, località scelta dagli ex vipponi per trascorrere qualche giorno di vacanza. “Neanche il tempo di dirlo che è arrivata Oriana facendo un casino al tavolo poi è andata dritta con le mani in faccia a Daniele picchiandolo e urlando cose random. Io mi sono allontanata subito senza avere nulla a che fare ma loro si sono azzuffate e poi le hanno “invitate” fuori dal locale”, ha riferito ancora la vip ad Amedeo Venza.