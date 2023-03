L’influencer che ha speso 32mila euro in 5 giorni. Quanto si può spendere in 5 giorni di vita più o meno normale se sei una ragazza di 21 anni? La domanda non è scontata e di certo non lo è la risposta. Se lo andiamo ad esempio a chiedere ad una ragazza normale, borghese diciamo per utilizzare un termine deliziosamente arcaico, questa potrà risponderci che varia a seconda delle cose da fare. Allora definiamo un obiettivo e andiamo col confronto.

Una sera in discoteca, una sera uscire con gli amici, mettiamoci qualche bevuta, il parcheggio e via. Una 21enne normale, probabilmente potrebbe spendere in questi cinque giorni di follia forse 200 euro, chi più, chi meno. Se invece facciamo questa domanda alll’influencer Giulia Ottorini i costi si alzano e non poco. La donna, famosissima sui social con 1 milione di follower su Instagram e 1.8 milioni su Tiktok è una stella tra le influencer.

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez lo hanno fatto insieme: gesto e foto per dire stop al gran parlare





L’influencer che ha speso 32mila euro in 5 giorni

La giovane modella bolognese di 21 anni è nota anche per il fidanzamento con MamboLosco, il trapper di Vicenza. Beh, è lei che è riuscita a spendere in appena 5 giorni circa 32mila euro. Avete letto bene, lo stipendio annuo di qualcuno. Questo il suo racconto: “50 euro perché sono andata a ballare e poi il parcheggio. Ok, ieri: spesa 90 euro va bene e altre mini spese. Il problema arriva ieri quando ho fatto 15, 23 e poi 8.100, 8.100, 6.256”.

E ancora: “Quindi, facendo i conti, siamo arrivati a più di 23.000. Sto cercando di non piangere”. Poi ha concluso: “E non è finita qua! Perché mancano i contanti, che erano questi. Non ci sono più. Erano circa 9.800 quindi io lo chiedo a voi: quanto ho speso queste mese? Oggi è il 4 e deve ancora finire“. Chiaramente gli insulti sui social si sono moltiplicati, ma qualcuno ci è anche andato leggero: “Ci vivo 15 anni con quelli” scrive uno di loro.

“Io non riesco a prendermi le patatine della macchinetta che costano 1 euro” dice un altro. “Penso di aver speso all incirca 5€ (dal 2020)”. E ancora: “A lei viene da piangere e la prende sul ridere, a me viene da piangere e piango veramente. Io che devo lavorare due anni per guadagnare quanto ha speso in un giorno”. Contenti i follower…

Leggi anche: “Sono incinta, è tutto vero”. Uomini e Donne, l’annuncio lascia tutti senza parole. Fan in lacrime (di gioia)