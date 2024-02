C’è ancora tanta preoccupazione intorno a Kate Middleton e alla sua salute, dopo l’improvvisa notizia di una sua operazione all’addome. A gennaio la moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, William, è finita sotto i ferri ma dalla casa reale non sono stati forniti altri dettagli sull’origine della sua problematica. Adesso a parlare è una persona vicina alla Royal Family.

A parlare di Kate Middleton e della sua salute è stato un insider, che ha deciso di farsi intervistare da Us Weekly, una rivista degli Stati Uniti. La principessa del Galles è stata dimessa dall’ospedale, però dovrà necessariamente affrontare una convalescenza che sarebbe tutt’altro che veloce. E quindi c’è ansia su cosa abbia avuto davvero la mamma di George, Charlotte e Louis.

Leggi anche: “Cosa hanno fatto i figli”. Kate Middleton a casa, la sorpresa dei principini





Kate Middleton e la sua salute, parla un insider: “Cosa seria”

Non staremmo parlando di una situazione già in via di risoluzione per Kate Middleton. La sua salute dovrà essere tenuta d’occhio per ancora diverso tempo. Se il problema fisico è ancora sconosciuto, sappiamo tramite questo insider che non è una cosa da poco: “Non vede l’ora di tornare a lavoro, dal letto sta pianificando impegni e parlando con la sua squadra. Catherine sarà convalescente ancora per diverse settimane, ma è già ansiosa di tornare al lavoro”.

Ma il problema di salute per Kate sarebbe abbastanza notevole, sebbene sia stata smentita l’ipotesi di un tumore: “Sembra una cosa seria, visto il tempo che sta impiegando a riprendersi. Ma è in ottime mani – ha aggiunto questa fonte a Us Weekly – e avrà molte cure e sostegno a casa. Lei è una giovane donna in forma, sono sicuro che si riprenderà, ma è sensato prendersi del tempo. Un ottimo esempio per tutti noi, spesso ti viene detto di tornare al lavoro il prima possibile”.

I tempi per la completa guarigione sono dunque abbastanza lunghi, si è detto che presumibilmente Kate Middleton tornerà a farsi vedere in pubblico solamente in occasione della prossima Pasqua.