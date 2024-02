Kate Middleton è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa. Il suo ricovero, lo scorso 16 gennaio, era arrivato in maniera improvvisa: a dare l’annuncio che la principessa del Galles dovesse essere sottoposta a un intervento chirurgico era stata data da Kensington Palace. Una nota in cui, a operazione avvenuta, si leggeva: “L’ospedale in cui la principessa del Galles è ricoverata è il London Clinic e l’intervento ha avuto esito positivo. Kate Middleton dovrà rimanere a riposo assoluto fino alla festività di Pasqua. Completando così il periodo di convalescenza di due settimane che trascorrerà in ospedale”.

“La principessa apprezza l’attenzione per la sua operazione ma spera che il pubblico comprenderà altrettanto il suo desiderio che tutto sia mantenuto nella normalità”. E in effetti dopo due settimane ha lasciato il London Clinic per ritirarsi nell’Adelaide Cottage nella tenuta di Windsor. Ma della natura dell’intervento e quindi del problema di salute accusato ancora nessuna news. Continua dunque il mistero sulle ragioni che hanno costretto la principessa a sottoporsi a un intervento all’addome.

Kate Middleton a casa, la sorpresa dei principini

Tante sono state le speculazioni, con la BBC che aveva parlato di condizioni serie, ma al momento ci sono solo tante ipotesi, dall’ernia all’isterectomia, che circolano sulla stampa britannica, che comunque esclude che non si tratti di un intervento legato a un tumore. Ma i dettagli sull’operazione, come ha rivelato a Us Weekly una fonte vicina a Palazzo, “potrebbero presto venire alla luce: la principessa a tempo debito potrebbe fornire maggiori informazioni”.

In ogni caso il peggio ora è passato e la principessa ha lasciato l’ospedale. La convalescenza che dovrà affrontare Kate Middleton sarà lunga, ma almeno ha potuto riabbracciare i figli, visti solo in videochiamata in queste ultime settimane dal momento che solo il marito William la raggiungeva in clinica. Nella nota ufficiale si legge che “l’intervento ha avuto successo, ma che sulla base degli attuali pareri medici, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua”.

Come è stata accolta dai principini dopo due settimane di lontananza da casa? Secondo una fonte sentita da Us Weekly, George, 10 anni, Charlotte, 8 anni e Louis, 5, hanno preparato dei biglietti di auguri di pronta guarigione, accompagnati dagli snack preferiti dalla mamma Kate.