Kate Middleton, la situazione dopo il ricovero. Sono giorni di grande ansia tra i sudditi. Non solo l’operazione necessaria per Re Carlo III d’Inghilterra, ma anche una situazione di salute, quella della Middleton, dopo due settimane di ricovero in clinica per un’operazione all’addome. I sudditi sono rimasti in attesa di aggionamenti che potessero rasserenarli. E quel giorno è arrivato.

Come sta Kate Middleton? Non si è fatto altro che provare a capire se il peggio fosse davvero passato per lei e oggi la conferma è arrivata. Dopo due settimane di ricovero in clinica per un’operazione all’addome, Kate ha abbandonato la clinica per proseguire il periodo di riabilitazione a casa.

Leggi anche: “Ci sono novità sulla principessa”. Kate Middleton dimessa: cosa succede ora





Come sta Kate Middleton? Dopo settimane di preoccupazione la bella notizia

La tempesta sembra dunque essere passata per fare tornare il sereno in famiglia. Kate, mai stata così tanto a lungo lontana dai suoi figli, ha potuto fare ritorno a casa e lasciarsi avvolgere dal caldo abbraccio di George, 10 anni, di Charlotte, 8 anni, e di Louis, 5 anni. Stando ad alcune indiscrezioni, nel lasciare la clinica Kate sembra aver preferito l’uscita secondaria proprio per non lasciarsi inondare dai flash.

“La Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall’intervento. Sta facendo buoni progressi. Il Principe e la Principessa desiderano ringraziare l’intero team della London Clinic, in particolare il personale infermieristico”, si legge in un comunicato ufficiale. Per la principessa del Galles adesso sarà il momento di riprendere forze, energie e serenità, e in casa tra i propri cari tutto questo può sicuramente avvenire in maniera più facile.

Eppure restano ancora da comprendere le cause che hanno reso necessario il suo ricovero. Si ricorda che la principessa è stata ricoverata presso la London Clinic di Marylebone a partire dal 16 gennaio. Le supposizioni sono numerose, tra cui quella da riferire a un’operazione provocata da “una diverticolite acuta”. Mistero ancora irrisolto sul precedente in merito al periodo della dolce attesa che solo la principessa in persona potrà svelare una volta per tutte.