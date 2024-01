Il suo ricovero, lo scorso 16 gennaio, era arrivato in maniera improvvisa: a dare l’annuncio che la principessa del Galles Kate Middleton dovesse essere sottoposta ad un intervento chirurgico era stata data da Kensington Palace. Una nota in cui, il giorno dopo l’intervento, si leggeva: “L’ospedale in cui la principessa del Galles è ricoverata è il London Clinic e l’intervento ha avuto esito positivo. Kate Middleton dovrà rimanere a riposo assoluto fino alla festività di Pasqua”.

>>“Ma è lui? Troppo bello”. Il vecchio scatto e il pubblico non ci può credere: impossibile riconoscere il concorrente del Grande Fratello

“Completando così il periodo di convalescenza di due settimane che trascorrerà in ospedale. “La principessa apprezza l’attenzione per la sua operazione ma spera che il pubblico comprenderà altrettanto il suo desiderio che tutto sia mantenuto nella normalità”. Tante erano state le speculazioni con la BBC che aveva parlato di condizioni serie.





Kate Middleton, la principessa dimessa dall’ospedale

Oggi, a distanza di due settimane, è arrivata un altro annuncio: la principessa del Galles è stata dimessa. A dare notizia è sempre Kensington Palace: “Il recupero della principessa procede bene. Le sue condizioni sono buone. La principessa ci tiene a ringraziare enormemente tutto lo staff della London Clinic, in particolare il team di infermieri che le sono sempre stati vicino in questi giorni. La Royal Family ringrazia ancora tutti coloro che hanno espresso messaggi di vicinanza, da tutto il mondo”.

La sua degenza continuerà a casa fino al pieno recupero. Intanto continua il mistero sulle ragioni che hanno costretto la principessa a sottoporsi da un intervento all’addome. Al momento ci sono solo varie ipotesi – dall’ernia all’isterectomia – che circolano sulla stampa britannica (convinta comunque che non si tratti di un intervento legato a un tumore).

Ma i dettagli sull’operazione, come ha rivelato a Us Weekly una fonte vicina a Palazzo, “potrebbero presto venire alla luce: la principessa a tempo debito potrebbe fornire maggiori informazioni”. Per i sudditi di sua maestà, che vedono in Kate l’erede naturale di Diana, un grosso sospiro di sollievo.