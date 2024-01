Grande Fratello, la foto da bambino del concorrente fa il pieno di like. Stavolta non si parla del reality condotto da Alfonso Signorini per le liti, discussioni o scontri che avvengono – quasi quotidianamente – tra gli inquilini della Casa. Questa sera, lunedì 29 gennaio, il pubblico si appresta a vivere un’altra puntata alle 21:20 su Canale 5. Sei sono finiti al televoto.

A rischiare di dover lasciare la Casa sono Federico Massaro, Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Tra questi Fiordaliso è risultata la più apprezzata dai telespettatori col 30% di voti. Chi potrebbe fare le vagligie è invece Monia che è risultata la meno votata col 5% delle preferenze. Ma adesso ecco che sui social spopola la foto da bambino di uno degli ultimi entrati.

La foto da bambino del concorrente del GF fa impazzire i fan

In queste ore si sta molto parlando della foto da bambino di un concorrente del GF. Non vi diciamo ancora di chi si tratta. Ma, come potete vedere, nella foto il gieffino mostra da piccolo due splendidi occhi azzurro turchese. Poi ha una bella chioma castana e dei lineamenti che stanno raccogliendo giudizi positivi unanimi.

Alcuni commenti: “Stupendo poteva fare un piccolo attore … ,davvero bellissimo sto ragazzo ma anche adesso che adulto è molto bello“. E poi “Mamma mia che bello”, “Un po’ Brad e un po’ Angelina Jolie. Bellissimo”, “Che amore”, “Ma che meraviglia” e “Stupendo”. Insomma la foto ha conquistato davvero tutti. E sicuramente anche oggi quella bellezza non è andata perduta. Di chi parliamo? Ve lo diciamo subito.

Stiamo parlando di Sergio D’Ottavi. Chef, imprenditore, deejay e appassionato di surf Sergio è nato nel 1992 ed è stato sposato per 10 anni con Cristina Bertolini, dalla quale ha avuto due figlie. Non sappiamo quanti anni avesse in quella foto da bambino, ma di certo anche oggi è un bellissimo uomo. Tuttavia ora si trova in nomination: si salverà?

