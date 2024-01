A poche ore dalla puntata di stasera, 29 gennaio, del Grande Fratello ecco che Greta finisce sotto attacco della rete per una clamorosa spiata. Il gesto della gieffina, ed ex di Mirko Brunetti, nella notte non è passato inosservato. A proposito di Mirko Brunetti, Perla e Greta ha fatto sapere di essere stanche delle dinamiche create dalla produzione: non vorrebbero più parlare della storia con Brunetti e del ‘triangolo’ che ha monopolizzato gli ultimi mesi dentro la casa di Cinecittà. In proposito le loro parole erano state inequivocabili.

“Ormai il triangolo esiste. Anche il confronto dell’altra volta…che senso ha avuto? Però va fatto. Va inserito il blocco. Quindi si trova un modo anche stupido. Aspettano anche solo una parola sbagliata per poter far sì che riaccada quella cosa lì”, ha detto Perla. Parole alle quali la risposta di Greta non era tardata.





Grande Fratello, accuse contro Greta Rossetti: si toglie il microfono

“Ma sarà sempre così. Del mio ex non mi chiedono niente, è come se non esistesse. Esiste solo Mirko. Io parlo tutto il giorno del mio ex. Sempre”. La stessa Perla Vatiero ha ammesso: “Anche io ho parlato di Igor, ma non mi hanno mai chiesto niente”. In attesa di capire cosa succederà stasera Greta è finita sotto i riflettori. Solo ieri pomeriggio aveva accusato alcuni concorrenti: “In camera parlano senza il microfono”.

Spifferando tutto a Garibaldi. Gesto che lei, invece, ha compiuto altre volte. Racconta Novella 2000 come: “nella notte, infatti, è uscito un video in cui si trova nella lavanderia con Perla Vatiero e non si riesce a sentire nulla di ciò che stanno dicendo. Per tale ragione interviene la regia: “Ragazze i microfoni, per favore”. Le concorrenti ridono e poi si ricomincia a sentire l’audio mentre la Vatiero parla dei vestiti.

Sul web è scoppiata una polemica perché gli utenti hanno accusato la concorrente di essere incoerente e di voler penalizzare gli altri. Difficile che il Grande Fratello deciderà di prendere una decisione, certo è che il comportamento di Greta proprio non è piaciuto.