“Cosa è successo nella notte“. Orrore su Kate Middleton, cosa si è scoperto. Sono giorni di grande apprensione per tutti i sudditi e non solo. Le chiacchiere che circolano intorno a Kate non sono delle migliori e tra rumors terribili ne spunta uno che è davvero il peggiore di tutti. Non si hanno conferme chiaramente e quello che vi stiamo per dire resta per ora soltanto una paranoia che sta circolando sui social e non solo e che è destinata ad essere smentita dalla casa reale.

O almeno è quello che tutto il mondo spera. Ma andiamo con ordine. Tutto nasce dopo un’ondata di disinformazione dovuta alla poca chiarezza di comunicazione da parte di Buckingam Palace e il recente intervento che la principessa del Galles ha subito a livello addominale, la cui natura non è stata dettagliatamente rivelata. Questo evento ha alimentato varie teorie speculative riguardo la sua condizione di salute, inclusi dettagli morbosi e infondati.





“Cosa è successo nella notte”. Orrore su Kate

Come se non bastasse tutta la faccenda della foto modificata (male) con Photoshop non ha fatto altro che alimentare una vera e propria ondata di speculazioni e voci infondate. Ora però nel Regno Unito si è diffusa la notizia che Kate Middleton, sia deceduta. Questo tipo di disinformazione non è di certo nuovo, specialmente dopo gaffe comunicative come quelle che vi abbiamo raccontato. Eppure l’ufficio stampa della casa reale sottolinea che la sua convalescenza procede bene e si prevede che farà ritorno alle sue funzioni pubbliche all’inizio di aprile.

Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla natura esatta del suo problema di salute, con ipotesi che vanno da una possibile isterectomia a speculazioni su una gravidanza di gemelli o altre condizioni mediche. Alcune teorie più estreme e prive di fondamento hanno suggerito che l’intervento non fosse pianificato e che potesse aver lasciato la principessa in coma, basandosi su affermazioni non verificate di fonti anonime.

Voci incalzanti da verificare sulla presunta morte di Kate Middleton.

Anche il suo avvocato afferma che non riesce a mettersi in contatto con lei.



Altre congetture si sono spinte fino a ipotizzare che la principessa abbia subito interventi di chirurgia estetica e che Kate necessiti di tempo per recuperare dall’infiammazione post-operatoria o che stia affrontando complicazioni che richiedono ulteriori interventi. Poi la bomba sui social che scoppia nella notte: “Kate Middleton è morta“. Ovviamente, per ora la dobbiamo trattare per quella che probabilmente è: una fake news incontrollata.

