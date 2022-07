Rimedi contro il caldo in casa. Cinque piccoli consigli che vi daranno un po’ di sollievo in questa estate rovente. Il breve refrigerio atteso da giovedì 7 luglio sembra infatti destinato a durare poco. Secondo le previsioni degli esperti de il meteo.it L’ultima proiezione conferma una tendenza votata al caldo anche per il mese di agosto, tradizionalmente il clou delle vacanze italiane: ebbene, pare che dovremo fare i conti con temperature ben oltre la media di circa +2°C: di conseguenza, è lecito aspettarsi un mese piuttosto caldo, soprattutto al Centro-Nord.



La causa, come per le temperature, è sempre la stessa, ovvero la permanenza di un campo di alta pressione che di fatto impedirebbe alle precipitazioni di raggiungere il Centro-Sud e parte della Romagna, se non in maniera piuttosto localizzata. Queste problematiche non sono del tutto nuove e anzi, negli anni scorsi abbiamo più volte assistito a prolungati periodi siccitosi, specie sulle due Isole maggiori, in Calabria e in Puglia.





Rimedi contro il caldo in casa: tende e stop agli elettrodomestici



Quindi, se non avete un condizionatore, ecco cinque rimedi contro il caldo in casa. Accorgimenti che vi consentiranno almeno di non sudare. La prima mossa è chiudere le finestre: perché se si lasciano gli infissi aperti l’aria calda entrerà in casa e la temperatura aumenterà. Di sera, invece, è il momento migliore per avere le finestre aperte e consentire all’aria di circolare.



Accendete un ventilatore con un trucchetto economico dal sicuro effetto: mette una ciotola di ghiaccio in una ciotola e posizionatelo davanti alla ventola e il fresco vapore verrà diffuso dal ventilatore. Se non ne avete, comprate tende di colore chiaro. Per dormire sonni sereni, poi, la sera possiamo bagnare la parte finale delle tende e con l’aiuto della brezza notturna che passa attraverso i tendaggi, nella stanza ci sarà un piacevole clima.



Largo alle piante. Alcune creano una barriera naturale contro il caldo, ma anche il freddo e il vento, riducendo del 50% la temperatura e l’influenza degli agenti atmosferici. Ultimo punto fate attenzione ad utilizzare elettrodomestici che tendono a sprigionare calore e sostituite le lampadine a con quelle a fluorescenza o a Led perché riscaldano meno l’ambiente.

