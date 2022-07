Meteo Italia, guerra tra anticicloni. Settimane di caldo fuori dal comune, temperature che hanno sfiorato i 40°. L’anticiclone africano, responsabile dell’ondata di calore che ha caratterizzato la penisola italiana, sembra avere le ore contate. In arrivo l’anticiclone delle Azzorre che porterà a un drastico abbassamento delle temperature.

Meteo Italia, abbassamento delle temperature tra i 10 e il 18 gradi in gran parte delle regioni della penisola. Le giornate estive andrebbero incontro a partire dal 7 luglio a un vortice di aria fredda che abbasserà le temperature. Tutto questo grazie all’anticiclone delle Azzorre che con sè porterà anche venti più freschi.





Meteo Italia, abbassamento delle temperature dal 7 luglio

Nello specifico, riferiscono gli esperti, i venti di aria fresca investiranno le regioni italiane da Nord procendendo verso Sud. Le temperature in Molise e Puglia sono prossime a crollare anche di 15/18°C. Per quanto riguarda le massime queste si aggireranno intorno ai 26/28°C, con punte di 30°C.

Summer heat on the thermometer

E come conseguenza immediata del caldo accumulato durante le ultime settimane, l’ondata di aria fresca potrebbe in alcuni casi portare a fenomeni di nubifragio e raffiche di vento, arrivando a provocare anche grandinate in particolar modo su Nordest, lato Adriatico dalla Romagna alla Puglia, Toscana interna, Umbria, Lazio e infine al Sud peninsulare e Sicilia specie tirrenica.

Ma non c’è nulla da temere perché questo non rovinerà il resto della bella stagione. Infatti a partire dalla metà del mese, un nuovo anticiclone africano non risparmierebbe il Bel Paese da una seconda ondata di caldo. Bere molta acqua per assicurare la giusta idratazione ed evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde saranno i due consigli da non dimenticare neanche in vacanza.

